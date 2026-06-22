兵庫県内の障害者福祉施設で働いていた当時16歳の少女が暴行容疑で逮捕、勾留されて摂食障害になり、釈放後に死亡した事件で、死亡したのは兵庫県警と神戸地検の違法捜査が原因であるとして、遺族が17日に約1億円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。 障害者福祉施設勤務の少女が長期勾留で衰弱死元兵庫県警OB飛松五男氏「不当勾留で死に至らしめた」 少女は、家族が経営していた兵庫県内の障害者支援施設で働いていた。