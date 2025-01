キャンプフェス「フジ アンド サン'25」静岡で、折坂悠太・森山直太朗・柴田聡子らの野外音楽ライブ

キャンプフェス「フジ アンド サン'25(FUJI & SUN'25)」が、2025年5月31日(土)と6月1日(日)の2日間、静岡・富士山こどもの国にて開催される。

キャンプフェス「フジ アンド サン」とは?

「フジ アンド サン」は、“富士山と学び、富士山と生きる。” をコンセプトに掲げるキャンプフェスティバル。富士山麓の大自然に囲まれた会場で、人気アーティストたちの野外音楽ライブをはじめ、地元食材を用いたグルメや県内の個性派クラフトビール、さらには子どもが楽しめるアクティビティやワークショップなどを用意している。

森山直太朗や折坂悠太ら人気アーティストの音楽ライブ

野外音楽ステージには、森山直太朗やバンド編成の折坂悠太、ハンバート ハンバート、柴田聡子、MONO NO AWARE(モノノアワレ)、トリプルファイヤー、どんぐりずら人気アーティストが集結。富士山の大自然とともに、個性豊かな音楽の数々を楽しむことができる。

気軽楽しめるキャンプエリアも充実

また、2025年はキャンプエリアがパワーアップ。手ぶらでキャンプができる場所や車中泊のエリアを備えるほか、キャンプグッズの各種レンタルなど、キャンプインフェスを気軽に楽しめるプランが新登場する。なお、エリア事前指定制だったキャンプサイトは、場内3つのフリーキャンプエリアから入場後自由に場所を選択する方法へと変更された。

詳細

キャンプフェス「フジ アンド サン'25」

開催日:2025年5月31日(土)・6月1日(日)の2日間

会場:富士山こどもの国

住所:静岡県富士市桑崎1015



<出演アーティスト>

折坂悠太 (band) / 柴田聡子 / トリプルファイヤー / どんぐりず / ハンバート ハンバート /

MONO NO AWARE / 森山直太朗 and more

※第1弾ラインナップ。

チケット情報

取扱:

■ローソンチケット - Lコード 45202

超早割[入場券・セット券]販売期間:1月21日(火)12:00〜2月12日(水)23:59

先着順[人気キャンプエリア限定セット券]販売期間:1月21日(火)12:00 〜(売切れ次第終了)

※ 早割入場券、U25割、中学生割、しずおか県民割は 2月中旬〜順次販売。

