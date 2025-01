アメリカの民間企業Blue Origin(ブルー・オリジン)は日本時間2025年1月16日に新型ロケット「New Glenn(ニューグレン)」の初めての打ち上げを実施しました。ロケットが軌道に到達したことをBlue Originが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:New Glenn打ち上げ日時:日本時間 2025年1月16日16時3分発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)ペイロード:Blue Ring Pathfinder

New GlennはBlue Originが開発した2段式液体燃料ロケットです。ブースター(1段目)は最低でも25回の再使用が可能な設計で、推進剤に液化天然ガス(LNG)と液体酸素を採用した同社の「BE-4」エンジン7基、6本の着陸脚を搭載。上段(2段目)は推進剤に液体水素と液体酸素を採用した同社の「BE-3U」エンジン2基を搭載しています。

全長は98mで、打ち上げ時にペイロード(搭載物)を保護するフェアリングの直径は7m。打ち上げ能力は低軌道(LEO)に45トン、静止トランスファー軌道(GTO)に13トンとされています。打ち上げはアメリカ・フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地第36発射施設で行われ、上段分離後のブースターは大西洋上で待機している回収船にランディングする形で回収されます。

今回の打ち上げミッション「NG-1」は、New Glennの初飛行となるミッションです。日本時間2025年1月16日16時3分に発射されたNew Glennは発射3分12秒後頃にブースターのエンジンが燃焼を終え、数秒後に分離。上段は発射12分56秒後頃にエンジンの燃焼を終えて地球周回軌道に到達しました(※時刻はBlue Originのライブ配信から)。なお、初飛行ながらも回収船へのランディングを試みたブースターは、降下中に失われたとみられています。

NG-1のペイロードにはBlue Originが運用を予定している輸送プラットフォーム「Blue Ring(ブルーリング)」の実証機「Blue Ring Pathfinder」が搭載されました。

Blue Ringは13箇所の取り付けポートに合計3トン(うち機体先端の1箇所には最大2.5トン)のペイロードを搭載できる宇宙機で、複数の軌道に遷移したり、静止軌道・シスルナ(地球と月の間の空間)・惑星間空間にペイロードを輸送したりすることが可能とされています。

Blue Ring PathfinderはBlue Ringの運用能力をテストするための実証機で、New Glennの上段からは分離されず、搭載されたまま6時間にわたって通信機能のテストなどが行われる予定です(※本速報の最終更新時点で飛行継続中)。

LIFTOFF! New Glenn is beginning its first ever ascent toward the stars.

Second stage engine cutoff confirmed. New Glenn’s second stage and payload are now in orbit. Another burn coming up...

- Blue Origin (@blueorigin) January 16, 2025