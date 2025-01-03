¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÉÔÅÐ¹»À¸¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤¬»Ò¤É¤â¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¡£¶µ¼¼¤Ç¤âÊÝ·ò¼¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É³Ø¤Ó¤Î¾ì¡É¡¢¹â¹»Æâ¤ËÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î»Ù±ç¶µ¼¼¤Ê¤É
Á´¹ñ¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ34Ëü¿ÍÄ¶¤È²áµîºÇÂ¿¤Ë¡£10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï£µÇÜ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤â2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç³Ø¤ÖÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Í¥Àè¤À¤È¡¢³Ø¹»¤Î¸½¾ì¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
2023Ç¯£³·î¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¡ÖCOCOLO¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤ó¤¸¤Æ2022Ç¯¤è¤êÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤À¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤ÎÊÝ¾ã¤Ë¸þ¤±¤¿ÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¡×¤ËÃíÎÏ¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤â°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄ»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¼èºà¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
Á´¾®³Ø¹»¤Ë¶µ¼¼°Ê³°¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤â¿·Àß
¤Ò¤È¸À¤ÇÉÔÅÐ¹»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾õÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£²È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬ÅÐ¹»¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤±¤ì¤É¶µ¼¼¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤±¤ë¼ø¶È¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¼ø¶È¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶µ¼¼¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾®³ØÀ¸¤Î»ùÆ¸¤Îµï¾ì½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ·ò¼¼¤Ê¤É¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤Î»Ù±ç¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¡×¤òÀß¤±¡¢ÀìÇ¤¤Î¿¦°÷¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¹»¤È¤·¤Æ3¹»¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2022Ç¯4·î¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤éÅÐ¹»¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ùÆ¸¤âÂ¿¤¯¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÁ´»ÔÆâ¾®³Ø¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¶µ¼¼¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎµÆÃÏ¹§ÆÁ¤µ¤ó¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¹¤ëÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥¹Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ¼¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²¼ÂÌÈ¢¤«¤é¶á¤¯Æþ¼¼¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ä¿¦°÷¼¼¤Ë¤â¶á¤¤Æ°Àþ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£
¥½¥Õ¥¡¤ä¾²¤ËÄ¾ºÂ¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡¢³Æ³Ø¹»¤Î¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
ÀìÇ¤¤Î¿¦°÷¤Ï´ðËÜÅª¤Ë1Ì¾¤À¤¬¡¢¹»Ä¹¡¢¶µÆ¬¡¢¶µ°éÁêÃÌÃ´Åö¤Î¶µÍ¡¡¢³Æ»ùÆ¸¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£³Ø¶ÈÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤Ê»ùÆ¸¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¯¥é¥¹¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë»ùÆ¸¤â¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¹ñ¸ì¤À¤±¤Ê¤é¶µ¼¼¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÂÎ°é¤Ê¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢»ùÆ¸°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»þ´Ö³ä¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
»÷¤¿Çº¤ß¤ò»ý¤Ä°Û³ØÇ¯¤Î»ùÆ¸¤¬²á¤´¤¹¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö6Ç¯À¸¤¬¼«Á³¤ÈÄã³ØÇ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬6Ç¯À¸ËÜ¿Í¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÄã³ØÇ¯¤Ï¹â³ØÇ¯¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
»ùÆ¸¤¬¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤¹¡¢¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤Â¤Á¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¸ÍÅÄ·¿¹»Æâ¥µ¥Ý¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡Ö¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¡×¤ò¡¢º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë½©¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Ë¤â³ÈÂç¡£¡Ö¤¤ã¤ó¤Ð¤¹¥ë¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³Æ³Ø¹»¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø½¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¡¢¼«¿®¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¼«Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
³Ø¹»°Ê³°¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤â³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤ÄÁªÂò»è
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø¹»°Ê³°¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁªÂò¤¹¤ë»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸ÍÅÄ»ÔÌò½êÎÙ¤Ë¤¢¤ë¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¹¤Æ¤Ã¤×¡×¤È¡¢¸ÍÅÄ»ÔÀ¾ÉôÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ¾¤¹¤Æ¤Ã¤×¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤ËÃÎ¸«¤Î¤¢¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà»þ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿ô¿Í¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬¼Ò²ñ²Ê¤ÎÊÙ¶¯Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¶µ¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢±Ñ¸ì¤Î¼«½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¤¹¤Æ¤Ã¤×¡×¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤Â¤Á¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
¡Ö¾ï»þ3Ì¾¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê20Âå¤«¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸µ¡¦¶µÍ¡¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£³Ø¹»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¾¤¹¤Æ¤Ã¤×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¿Þ½ñ¼¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¼¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ´Íý¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ê¡¢»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤ò¼êÅÁ¤¦¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø¤¹¤Æ¤Ã¤×¡Ù¤Ï¡¢»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤ÇÆÉ½ñ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ°é»ÜÀß¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×(¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤Î°ËÆ£ÏÂ»°¤µ¤ó)
¡Ö¤¹¤Æ¤Ã¤×¡×¤Ç¤ÏºÚ±à¤Ç¼ý³ÏÂÎ¸³¤â¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¤¤Â¤Á¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Îµï¾ì½ê¤ò¹â¹»¤Î¤Ê¤«¤ËÀß¤±¤¿ÍýÍ³
¡Ö¹â¹»¿Ê³Ø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Î©¸ÍÅÄæÆÍÛ¹âÅù³Ø¹»Æâ¤ËÀß¤±¤¿¡¢ÉÔÅÐ¹»À¸ÅÌ»Ù±ç¶µ¼¼¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¡×¤À¡£ºë¶Ì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÍÅÄ»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤äÂÎ¸³³èÆ°¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÍÅÄæÆÍÛ¹â¹»Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ý¡×¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¸ÍÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ÍÅÄæÆÍÛ¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¼ø¶È¤Î»þ´Ö³ä¤òÁÈ¤á¤ë¹â¹»¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼õ¸³²ÊÌÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤òÄÉµá¤·¤ÆÀìÌçÅª¤Ê¼ø¶È¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐÂç³Ø¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥àÁªÂò¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤È¤Ï°ã¤¦ÂÎÀ©¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¿·Á¯¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸³è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤¡¢ÊÙ¶¯¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
ÀèÇÚ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿´¶¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¡Ê¥¤¥é¥¹¥È/¤¤¤Â¤Á¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¤Ï»ùÆ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¶µ°÷¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á
¾®³Ø¹»¤ËÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¸þ¤±¤Î¶µ¼¼¤ÈÀìÇ¤¤Î¿¦°÷¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÂ¾¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²Ç¯´Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À®²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤Î£¹³ä¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢8³ä¤¬¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÎÉ¤¤ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¼«ÂÎ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬ÅÐ¹»¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ê¡¢·çÀÊÆü¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï3Ç¯´ÖÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬µÞ¤ËÅÐ¹»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã´Ç¤¤À¤±¤¬Êú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤À¡£
²ÈÄí¤È¤â¶µ¼¼¤È¤â°ã¤¦¡¢Âè»°¤Î¾ì½ê¡Ö¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¸º¤Ã¤¿¤«?¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë£·³äÄ¶¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢£¸³äÄ¶¤Î¶µ¿¦°÷¤¬¡Ö¹ÎÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤Ñ¤ì¤Ã¤È¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ëµ¯¤¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¡£¤¹¤Æ¤Ã¤×¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿¦°÷¤È¡É¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¡È¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡É¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(µÆÃÏ¤µ¤ó)
¤½¤¦¤·¤¿¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î·ë²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸À¸ì²½¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤Êý¡×¤¬¶µ¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡¢¡ÈÉÔÅÐ¹»¤È¤¤¤¨¤ÐÌäÂê¹ÔÆ°¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄÀ¸³è¤¬¶ì¼ê¡¢³ØÎÏÌÌ¤Ç¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¡¢È¯Ã£¤ÎÌäÂê¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÌäÂê¡½¡½¤½¤ì¤é¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Æ±µéÀ¸¤ÈÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤êÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤é¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤«¤é¡¢¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶µ°é³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼õ¤±»®¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÌÏº÷¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ÏÁ´¶µ¿¦°÷¤Î´Ö¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(°ËÆ£¤µ¤ó)
º£¸å¤Ï¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤Î¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ºë¶Ì¸©Á´°è¤Ø¤â¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë»ë»¡¤âÂ¿¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ã¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤º¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä¼Ò²ñ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¤º¤Ã¤ÈÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(°ËÆ£¤µ¤ó)
¡ü¼èºà¶¨ÎÏ
¸ÍÅÄ»Ô
(Ä¹Ã«°æ ÎÃ»Ò)