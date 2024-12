【ハンドラー・ウォルター フロストパーカー】12月6日 再販価格:13,200円

豆魚雷はブランド「TORCH TORCH」より、「ハンドラー・ウォルター フロストパーカー」を12月6日に再販した。価格は13,200円。渋谷、心斎橋PARCOの他、豆魚雷本店にて販売する。

本製品は「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するキャラクター「ハンドラー・ウォルター」のエンブレムとセリフをプリントしたパーカー。フロスト加工で脱色し、プリントには低発泡素材を混ぜクラックが入っている。

生地は12オンスの裏起毛で、選択を繰り返しても伸び縮みしづらい。また再度にリブを設け、横方向の伸びを確保している。

エンブレム

フード部

袖

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.