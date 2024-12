韓国コスメブランド「トゥークールフォースクール」の2024年冬新作コスメ情報が到着!11月1日(金)より、アイシャドウや涙袋メイクに使えるマルチペンシル『アートクラス フロッタージュペンシル』が、日本のオフライン店舗で発売中です。今回は、編集部が実際に使用したレビューや使い方も合わせてご紹介します。

too cool for school(トゥークールフォースクール)2024年冬新作コスメ

too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』



韓国コスメブランド too cool for school(トゥークールフォースクール)の2024年冬新作コスメ情報をお届け!



総販売数100万個*を突破した人気アイテム『アートクラス フロッタージュペンシル』が、日本のオフライン店舗に登場。



ロフト・プラザ・アットコスメ(一部店舗除く)にて10月より先行発売が開始されました。

また11月1日(金)より、やバラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)で発売中です。



今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。



too cool for school(トゥークールフォースクール)ってどんなブランド?

too cool for school(トゥークールフォースクール)は、「CONTEMPORARY ART COSMETICS」をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われないアイテムを展開する、韓国発のビンテージバイブアートコスメブランド。



個性を最大限発揮できるような、自由なメイクを提案しています。



そんなtoo cool for school(トゥークールフォースクール)の人気アイテムと言えば、『アートクラス フロッタージュペンシル』。



SNSや口コミサイトで、「テクニックいらずで涙袋が簡単に作れる!」と話題のマルチペンシルです。



今回の記事では、全11色のカラーバリエーションから、涙袋メイクにぴったりな5色を実際に使ったレビューや使い方をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね♡

アートクラス フロッタージュペンシル

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

too cool for school(トゥークールフォースクール)の大人気アイテムが日本オフライン店舗に初上陸♡



空気のように軽いつけ心地の“エアリーマルチペンシル”こと、『アートクラス フロッタージュペンシル』をご紹介します。

商品特徴

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

too cool for school(トゥークールフォースクール)の『アートクラス フロッタージュペンシル』は、空気のような軽さが特徴のマルチペンシル。

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

カラーを何度重ねても乾燥しにくく、テクニックいらずでスルスルと描けます。

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

また、ワックスを使わず100%コットンパウダーで作られているので、色ムラや粉詰まりのないブレンディングを実現。

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

そのため、アイシャドウとしてはもちろん、涙袋メイクやチーク、ハイライトなどマルチな使い方ができることもポイントです。

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』

ここで『アートクラス フロッタージュペンシル』のおすすめの使い方をご紹介します。



アイシャドウとして使う場合は、上まぶたに陰影カラーで深みをつけ、グリッターカラーで涙袋にボリュームをプラスするのがおすすめ。



ハイライトとして使う場合は、鼻のつけ根や鼻先、頬骨の角など、光を集めたい場所にオン。



温かみのあるカラーを頬にほのかに広げれば、血色チークに。

顔の輪郭やヘアライン、鼻筋などに自然な陰影をつくることもできますよ。

カラーバリエーション<全11色>

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15

カラーバリエーションは新色を含む全11色。

涙袋やハイライトにぴったりな明るいカラーから、アイシャドウやチークにぴったりのシックなカラーまで充実のラインナップです。



● 01 シャイニングリネン

● 02 ロージィデュー

● 07 ミューティッドトープ

● 08 センティッドブーケ

● 09 シアーヌード

● 10 クラッシュフィグ

● 11 デューベージュ

● 12 モーヴオン

● 13 テンダーブラウン

● 14 ピーチプルーム(新色)

● 15 ピオニーティー(新色)

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15

今回は、涙袋メイクやハイライトに使いやすい「01」「09」「11」「14」「15」の5色をピックアップして、スウォッチ&レビューしていきます。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

サラッとした質感で肌当たりが良く、軽い描き心地。

ペンシルタイプで狙ったところに描きやすいです。



また、専用のシャープナーで削れるので、自分の描きやすい長さまで調整しやすいところも◎



実際に使ってみると、見たままの色で発色し、ひと塗りでしっかり色がのります。

ラメもしっかり発色しますよ。



下まぶたに使うと、ぷっくりと自然な涙袋が作れます。

too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15 too cool for school(トゥークールフォースクール) 『アートクラス フロッタージュペンシル』 01 09 11 14 15

今回使用した5色のカラーは、全体的にニュートラルで使いやすいと思いました!



「01」は、ラメ入りで華やかな印象に仕上がる肌なじみの良いベージュ。



「09」は、ほんのり血色感のあるコーラルベージュで、ナチュラルメイクにも合わせやすいですよ。



「11」はぷくっとした涙袋が作れるアイボリー。ラメが控えめなので、涙袋の中心に軽くのせて立体感を出すのがおすすめです。



「14」は、「09」と「15」の中間のような優しい血色感ベージュで、ニュートラルに使いやすいカラー。



「15」は黄みのない白みピンク。特にパーソナルカラーがブルべの方のピンクメイクにおすすめです。



また、「11」以外はしっかりラメが入っているので、ナチュラルに仕上げたい方は「11」がおすすめ!

目もとに華やかさをプラスしたい方は、「01」「09」「14」「15」から選ぶと◎



気になるメイク持ちに関しては、ティッシュでゴシゴシ擦ると色落ちが見られました。

気になる方は、持ち運んで塗り直すのがおすすめです。

発売・商品情報

ブランド名:too cool for school(トゥークールフォースクール)

商品名:アートクラス フロッタージュペンシル

種類:全11色

価格:1,628円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:2024年10月12日(土)※ロフト・プラザにて(一部店舗除く)

2024年10月18日(金)※アットコスメにて(一部店舗除く)

発売日:2024年11月1日(金)

販売場所:全国のバラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)

新作コスメを絶対に購入したいなら?

too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

\莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。

3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの?

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ(ノベルティ)がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹(meeco)



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

涙袋メイクにぴったり!『アートクラス フロッタージュペンシル』をチェック♡

too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』 too cool for school(トゥークールフォースクール) 2024年冬新作コスメ 『アートクラス フロッタージュペンシル』

いかがでしたか?今回は too cool for school(トゥークールフォースクール)の2024年冬新作コスメ『アートクラス フロッタージュペンシル』をご紹介しました。



日本でのオフライン販売が開始されたことで、これまでオンラインショップで買っていた方も、実際に手に取って買えるようになりました♡



ロフト・プラザ・アットコスメ(一部店舗除く)にて10月から先行発売が開始され、11月1日(金)より、全国のバラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)にて発売中です。



気になった方は、店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2024年冬・2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

