Stray Kids、ニューアルバム「合（HOP）」コンセプトフォト第3弾を公開…異色の雰囲気

Stray Kidsが異なる魅力をアピールした。Stray Kidsは12月13日、新しい形式のアルバムSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」とタイトル曲「Walkin On Water」を発売する。これに先立って、公式SNSを通じて予告コンテンツを順次公開している。11月24日午後11時には、個人および集合コンセプトフォト第3弾が公開された。写真の中でメンバーは、韓国特有の趣のある空間を背景に強烈なオーラを放った。ファージャケット、ヘアバンド、ネイル、ピアス、ユニークな文様が刻まれたアイメイクなど、個性を生かしたスタイリングが目を引いた。ストーンやチェーン、バンダナなどのポイントアイテムで装飾された弓と矢も収められ、トレンディかつ伝統的な異色の雰囲気を漂わせた。

SKZHOP HIPTAPEはグループ名を略した“SKZ”と“HIP HOP”を合わせた造語だ。正式な定義のない「Stray Kidsだけの新たなジャンル(new genre)」を披露するという意味が込められている。その第1弾となる「合(HOP)」は、8人のメンバーが集まって完成した“合”と“ヒップホップ”の二重の意味を持っている。ニューアルバムには、タイトル曲「Walkin On Water」をはじめ、「Bounce Back」「U(Feat. TABLO)」「Walkin On Water(HIP Ver.)」と、ワールドツアー「dominATE」で披露したメンバー別のソロステージ曲「Railway(バンチャン)」「Unfair(フィリックス)」「HALLUCINATION(I.N)」「Youth(リノ)」「So Good(ヒョンジン)」「ULTRA(チャンビン)」「Hold my hand(ハン)」「そうやって、ゆっくり、僕たち(スンミン)」がボーナストラックとして収録される。。今回もバンチャン、チャンビン、ハンで構成されたグループ内プロデュースチーム3RACHAを中心に、メンバー全員がクレジットに名を連ね、音楽的なカラーを詰め込んだ。2023年9月に「MTV VIDEO MUSIC AWARDS」、11月に「ビルボード・ミュージック・アワード(Billboard Music Awards)」、2024年2月に「2024 ピープルズ・チョイス・アワード(People's Choice Awards)」、4月に「2024 iHeartRadio Music Awards」など、様々なグローバル大衆音楽授賞式で受賞の記録を打ち立てた彼らは、今年もノミネートのニュースを知らせ、存在感を放っている。2025年2月2日(現地時間)に開催される「第67回グラミー賞」の「最優秀編集サウンドトラック・アルバム賞映画、テレビその他映像」部門には、彼らの楽曲「SLASH」が収録された映画「デッドプール&ウルヴァリン」のサウンドトラックアルバムがノミネートされ、話題となっている。Stray KidsのSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」とタイトル曲「Walkin On Water」は、12月13日の午後2時(米東部時間基準0時)に発売される。