マクドナルドにて期間限定で販売されている「グラコロ」が、史上初となる”グラタンコロッケ”のリニューアルを実施し、さらにおいしくなって登場!

冬の風物詩「グラコロ」と、新メニューの「濃厚デミ&タルタルグラコロ」のほか、2つの”グラコロ”にもぴったりな味わいの「シャカシャカポテト ガーリックバター味」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「グラコロ 2024」

販売期間:2024年11月27日(水)〜2025年1月上旬(予定)

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1993年に初登場して以来、冬の風物詩として長年人気を博している「グラコロ」

グラタンコロッケをキャベツとともにふわふわバンズではさんだ、冬だけの定番メニューです。

31年目となる2024年は史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを実施。

チーズのコクを加えよりクリーミーになり、おいしくなって登場します。

2024年にはじめてグラコロを味わう方はもちろん、グラコロファンの皆さんも満足できるよう、開発に時間をかけた自信作です。

さらに「グラコロ」に、ガーリックの効いたタルタルフィリングと、旨みたっぷりの濃厚なデミソースを合わせた「濃厚デミ&タルタルグラコロ」が新たに登場します☆

グラコロ

価格:単品 440円(税込)〜/バリューセット 740円(税込)〜/朝マックバリューセット 640円(税込)〜/朝マックコンビ 500円(税込)〜

1993年に初登場して以来、冬の風物詩として長年愛され続けている「グラコロ」が2024年はよりおいしくなって登場。

衣がサクサクのグラタンコロッケのホワイトソースをよりクリーミーに仕上げ、チーズのコクを加えてリニューアルされます。

エビとマカロニのおいしさが際立つグラタンコロッケに、キャベツと濃厚なタマゴソース、特製のコロッケソースを合わせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズでサンド。

一年の締めくくりにほっとあたたまる、リニューアルしたマクドナルドの冬だけの「グラコロ」が楽しめます。

濃厚デミ&タルタルグラコロ

価格:単品 490円(税込)〜/バリューセット 790円(税込)〜/朝マックバリューセット 690円(税込)〜/朝マックコンビ 550円(税込)〜

リニューアルしてよりクリーミーにチーズのコクがアップした「グラコロ」に、ガーリックの効いたタルタルフィリングと、旨みたっぷりの濃厚なデミソースを合わせた「濃厚デミ&タルタルグラコロ」が新登場。

外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケがおいしさを引き立てます。

食べ応えのある、2024年だけの味わいが楽しめるメニューです。

シャカシャカポテト ガーリックバター味

価格:ポテト単品、バリューセット+40円(税込)〜

販売期間:2024年11月27日(水)〜12月下旬(予定)

販売期間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

サイドメニューとして、新味の「シャカシャカポテト ガーリックバター味」がラインナップ。

ガーリックの旨みと、じゅわっと広がるバターの風味が、マックフライポテトと相性抜群の一品です。

いつもと違ったマックフライポテトが楽しみめる味わいとして「グラコロ」とともに楽むことができます。

グラコロ生誕31周年、3年以上をかけグラタンコロッケを初リニューアル

「グラコロ」が初めて登場したのは 1993年4月20日、春の季節。

もともとの開発コンセプトは“まちの洋食屋さんのグラタンコロッケ”の再現でした。

開発を担当された方がある洋食屋で出会った“衝撃的においしいグラタンコロッケ”。

それはサクサクの衣、クリーミーなホワイトソース、そして、ふんだんに入ったえびとマカロニ。

今まで食べたどのグラタンコロッケよりも絶品で、おいしい幸福感に包まれたそうです。

「あのおいしさを自分たちで実現したい」

そう考えて試作に取り掛かったものの、マクドナルドのキッチンで実際に作るとなると非常に難しく、テスト販売のときにはグラタンコロッケを揚げると破裂するなど様々なトラブルが発生しました。

しかし「なんとか再現したい」という気持ちが膨らんでいき、何度も試作を繰り返してやっと納得のいく「グラタンコロッケバーガー※」ができあがったのです。(※2007 年から「グラコロ」に名称変更。)

そんな当時の熱い想いを引き継いで31年。

ついに主役となるグラタンコロッケが初のリニューアルで登場します!

グラコロの長年の魅力を残しながらさらにおいしく感じていただくためにはどうすればいいのか、多くのファンから愛されているグラコロが持っている “あたたまる”“冬のごほうび”“冬の定番“という世界観を大事にしながら、3年以上の期間をかけて試行錯誤を重ねて開発されました。

〜開発者のこだわり「新しく加えるチーズに苦戦、絶妙バランスが実現」〜

今回の開発では、よりおいしくグラタンらしい味わい、ホワイトソースのなめらかさと濃厚さ、チーズの風味、といった3点にフォーカスして取り組むことにしました。

グラタンコロッケの決め手となるホワイトソースですが、粉っぽくならず口どけの良いソースになるように乳や小麦粉の配合を見直し、なめらかさを追求いたしました。

グラコロの魅力といえば「外はサクサク、中はトロトロ」という食感のコンビネーションでもあるため、“なめらかさ”という部分はとても重要なポイントです。

さらに、このこだわりのソースにチーズも加えることで、濃厚でコクのある味わいに進化させました。

実は、開発する際に一番苦労したのが、新しく加えるチーズの風味の強さです。

これまでのグラタンコロッケにチーズは入っておらず、試作を繰り返す中で、チーズが主張しすぎてしまうとバーガーにした時にソースと喧嘩してしまい、バランスが崩れてしまうことがわかりました。

本来のグラコロが持つ乳の香りを活かしながら、最適なチーズの風味の出し方にするため何度も改良を重ね、絶妙なバランスにたどりつくことができました。

こうして、マクドナルドならではの“グラコロ”の楽しみ方として、店内でお食事いただくことはもちろん、お持ち帰りやデリバリーなど、様々なシチュエーションで“グラコロ”をおいしくお召しあがりいただけることにもこだわり、31年ぶりに新しい“グラコロ”が誕生いたしました。

絶妙なバランスのチーズの風味、濃厚でコクのある味わい、そしてなめらかな口どけがお楽しみいただけるリニューアルしたグラコロをぜひご賞味ください!

新TVCM:グラコロ「初グラコロ」篇

放映開始日:2024年11月26日(火)

放送エリア:全国(一部地域を除く)

11月26日より放映される新TVCMに、すっかり「グラコロ」の顔としておなじみの多部未華子さんが、4年目の出演となる2024年もグラコロの魅力をお伝えします。

2024年初のグラコロが待ちきれない様子の多部さん演じる先輩と、人生初のグラコロを食べる後輩が、冬の風物詩「グラコロ」を楽しむ様子が描かれています。

多部さんと後輩の 2 人がすっかり冬の景色となった街並みを歩いていて、ふと見つけたマクドナルド。

2024年初のグラコロを食べることが待ちきれないといった様子の多部さんと、人生初のグラコロを食べるという後輩。

どんな人にとっても、冬の訪れを感じることができるグラコロを頬張り、楽しく談笑する2人の姿を通して「グラコロ」の魅力が配信されます。

31年目に初のリニューアルが実施された、クリーミーにコクがアップした冬の定番メニュー。

マクドナルドにて2024年11月27日より販売される「グラコロ」2種と「シャカシャカポテト ガーリックバター味」の紹介でした☆

コク旨ガーリックビーフステーキ・ホタテのクラムチャウダー風ソース!マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格 コク旨ガーリックビーフステーキ・ホタテのクラムチャウダー風ソース!マクドナルド「チキンマックナゲット 15ピース」特別価格 続きを見る

いちご果汁を使ったほんのり甘酸っぱい味わい!マクドナルド「ダブルチョコストロベリーフラッペ」 いちご果汁を使ったほんのり甘酸っぱい味わい!マクドナルド「ダブルチョコストロベリーフラッペ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チーズのコクを加えよりクリーミーな味わいにリニューアル!マクドナルド「グラコロ」 appeared first on Dtimes.