【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、12月11日よりオープンするスーパー・ニンテンドー・ワールドの新エリア「ドンキーコング・カントリー」内にある“黄金のしんでん”内部を公開した。

黄金のしんでんはゲーム「ドンキーコング」シリーズに登場するステージをモチーフにしたスポット。アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」の待機列にもなっていて、内部には壁画などが描かれており、ゲームの世界観をたっぷりと味わえる。

今回はメディア向けに内部の公開が行なわれたので、本稿では撮り下ろしをお届けする。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo