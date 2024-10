『コジコジ』のテーマカフェ「コジコジゆかいな教室カフェ〜遊んで食べて寝てちゃダメ?〜」が、BOX cafe&space 東京ソラマチ店に期間限定オープン!

”コジコジたちと一緒に教室で給食を食べよう!”をコンセプトにした、給食風のコラボメニューが楽しめるテーマカフェです☆

BOX cafe&space 東京ソラマチ店「コジコジゆかいな教室カフェ〜遊んで食べて寝てちゃダメ?〜」

開催期間:2024年11月8日(金)〜2024年12月15日(日)

予約方法:2024年10月21日(月) 12:00カフェ公式サイトOPEN、18:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円(税込)

※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

開催場所:BOX cafe&space 東京ソラマチ店(東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地)

公式サイト:https://cojicoji-cafe-ltr.theme-cafe.jp

さくらももこ先生原作の人気作品『コジコジ』のテーマカフェ「コジコジゆかいな教室カフェ〜遊んで食べて寝てちゃダメ?〜」が東京ソラマチで初開催決定!

”コジコジたちと一緒に教室で給食を食べよう!”をコンセプトにし、「コジコジ」や仲間たちと一緒に楽しくお食事タイムが過ごせるテーマカフェです。

期間中「コジコジ」や「次郎」「ジョニー」などのキャラクターにちなんだフードやドリンク、「コジコジ」のお顔を自分でお絵描きできるパンケーキや「スージー」をイメージしたパフェなどのデザートといった個性豊かなメニューがラインナップ。

また、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場します。

メルヘンな世界観溢れる空間で、「コジコジ」と個性豊かなキャラクター達に囲まれながら楽しいお食事タイムが過ごせるカフェです☆

事前予約者限定カフェご利用特典

事前予約を利用しメニューを注文すると、「オリジナルメモ帳」全5種からランダムで1つプレゼントされます。

「コジコジ」たちの学校生活が描かれたイラストがかわいいメモ帳です。

フード

給食風のトレイに乗ったメニューが揃うフードメニュー。

「コジコジ」「次郎」「ジョニー」をイメージした3種類のプレートが味わえます。

コジコジのお楽しみ☆カレー

価格:1,690円(税込)

オムライス、カレー、唐揚げ、ハンバーグ、ウインナーと、みんなが大好きなメニューがワンプレートに!

あるがままに生きる「コジコジ」をイメージしたフードメニューです。

飛べない鳥・・・それが半魚鳥の次郎さ・・・

価格:1,690円(税込)

「次郎」が美味しいものに囲まれて照れている、かわいらしい一皿。

半魚鳥の「次郎」をイメージした、魚フライと揚げ鳥がのったプレートです。

ジョニー君、これ食べて元気だしなよ。

価格:1,690円(税込)

「ジョニー」でなくても、元気が出そうな「コジコジ」のお手紙付きのメニュー。

トマトシチュー、パン、サラダ、ヨーグルトがのったプレートです。

デザート

「コジコジ」や「スージー」をイメージしたデザート。

見た目もかわいらしく、食べるのがもったいないくらいです☆

コジコジはコジコジだよ。

価格:1,590円(税込)

マンゴーホイップクリームのパンケーキ。

チョコペンで最後の仕上げをして、自分だけの「コジコジ」を完成させることができます☆

ナゾのムーンパフェ

価格:1,390円(税込)

三日月の夜にお散歩してたら「スージー」に出会う、そんなストーリーを感じさせるパフェ。

紫芋モンブラン、カスタードプリン、バニラアイスなどが入っています。

裏返してみると…?!

ドリンク

かわいらしい「コジコジ」たちのドリンクも登場。

あの「やかん君のお茶」も楽しめます!

コジコジフロート

価格:990円(税込)

「コジコジ」のお顔が浮かんだ、カラフルなフロート。

カシスシロップとメロン風味の乳酸菌飲料です。

ドキドキ・・・!やかん君のお茶

価格:890円(税込)

作中でもたびたび出てくる、おいしいと評判の「やかん君」のお茶。

温かい緑茶と「ペロちゃん」がプリントされたもなかサンドのセットです。

※「カメ吉」のスタンドPOPは持ち帰れません

※やかんにお茶は入っていません

これは友情・・・?ドリンク

価格:890円(税込)

「ジョニー君」と「ハレハレ君」が見つめ合っている様子が愛らしいドリンク。

ピーチシロップのゼリーソーダです。

SIDE DRINK

価格:各690円(税込)

種類:ホットコーヒー、ホットティー、アイスコーヒー、アイスティー、コーラ、オレンジ、ジンジャエール

食事やスイーツといっしょオーダーできる、サイドドリンクもラインナップ。

ワンオーダーは対象外となります。

オリジナルグッズ

記念にコレクションしたくなるオリジナルグッズも登場。

ランダム封入のアクリルキーホルダーやウッドマグネットのほか、巾着やバンダナハンカチなども販売されます。

アクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム5種

「コジコジ」たちの学校での様子が楽しめる、アクリルキーホルダー。

みんなの学校を楽しむ姿に、思わず笑顔になれるかわいらしいグッズです。

ステッカー

価格:605円(税込)

種類:ランダム5種

レトロな雰囲気もかわいいステッカーが全5種類のデザインで登場。

その絵柄が当たるか分からない、ランダム仕様です。

ウッドマグネット

価格:880円(税込)

種類:ランダム5種

おうちの冷蔵庫などにぺたんと貼っておきたい、「コジコジ」のウッドマグネット。

「コジコジ」のさまざまな表情で、全5種類がラインナップされます。

クリアファイル2枚セット

価格:880円(税込)

「コジコジ」と「次郎」の給食シーンが描かれたデザインと、「コジコジカフェ」のロゴが大きくあしらわれたデザインの2枚がセットになったクリアファイルセット。

「コジコジカフェ」へ遊びに行った記念にぴったりのグッズです☆

巾着

価格:1,430円(税込)

片面ずつ異なるデザインを使用した、淡いピンクの巾着。

何に使うか考えるのも楽しいグッズです。

バンダナハンカチ

価格:1,760円(税込)

鮮やかな緑がおしゃれなバンダナハンカチ。

セーラー服姿の「コジコジ」と「ペロちゃん」がかわいい☆

マグカップ

価格:2,200円(税込)

「コジコジ」のイラストと「コジコジカフェ」のロゴがデザインされたマグカップ。

毎日使いたくなるグッズです。

第1企画カフェグッズ購入特典

対象期間:2024年11月8日(金)〜無くなり次第終了

税込み3,300円以上カフェグッズを購入された方限定で、先着で「オリジナルポストカード(全1種)」を1枚プレゼント。

表情豊かな「コジコジ」のポストカードです☆

※特典は無くなり次第終了

※1会計につき1枚プレゼント

第2企画「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」連動特典

対象期間:2024年11月30日(土)〜12月15日(日)

「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」の入場券またはオンラインチケットをカフェで提示するか、カフェのレシートを「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」で提示された方に「オリジナルポストカード(全1種)」をプレゼント。

「COJI-COJI THE NONSENSE WORLD」と「コジコジカフェ」のデザインが半分になった、記念になるポストカードです☆

※チケットを忘れた場合は引替えできません

※予約画面のスクリーンショットでは引替えできません

※特典はチケット1枚につき、1枚になります。

※特典は限定配布のため、無くなり次第終了となります

「コジコジ」たちの世界観がかわいらしく表現されたメニューやグッズ!

テーマカフェ「コジコジゆかいな教室カフェ〜遊んで食べて寝てちゃダメ?〜」は、2024年11月8日(金)から12月15日(日)まで、「BOX cafe&space 東京ソラマチ店」にて開催です。

