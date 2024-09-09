FPDチューナーレステレビ「Meteora」などを広島エディオン蔦屋家電で展示　「GREEN FUNDING」での販売も

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　広島エディオン蔦屋家電（広島県広島市）で9月7日と8日の2日間、FPDチューナーレステレビ「Meteora」を特別展示会が展示された。「Meteora」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で9月4日〜10月31日の期間にプロジェクトが公開されている。通常価格が48万8000円のところ、GREEN FUNDINGでの価格は35万8000円から。

●8mmの極薄ディスプレイ



　Meteoraは、65型の有機ELパネルを搭載したチューナーレステレビで、ディスプレイ部は厚さ8mmの極薄サイズを実現している。また、サブウーファー付き44W（2.1ch）スピーカーを備えており、迫力あるサウンドも楽しめる。

　特別展示会ではあわせて、PHILIPSサウンドバー「TAB6309」も展示された。

　TAB6309は、Dolby Atmosやバーチャル3DサラウンドのDTS Virtual:Xといった、さまざまな音声フォーマットに対応するサウンドバーで、幅37mm・重さ600gとスリムでありながら、サブウーファー付きで最大出力320Wを誇る。

　9月末までGREEN FUNDINGで販売されており、通常価格6万3800円のところGREEN FUNDINGでの価格は4万9800円から。