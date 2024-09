¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥Ë¤ò¸ø³«

ジェジュンが制作した新人ガールズグループSAY MY NAMEの2人目のメンバーが公開された。



本日(2日)、iNKODEエンターテインメントは新人ガールズグループSAY MY NAMEの2人目のメンバーであるカニのトレーラー映像を公開した。



デニムのつなぎを着こなしたカニは、自転車を修理し、明るい笑顔を見せた。その後、外に出て自転車に乗り、飾らない魅力をアピールした。



SAY MY NAMEは、iNKODEのCSO(最高戦略責任者)であるジェジュンが制作した初のガールズグループで、トレーラー映像を通じてメンバーを順次公開し、K-POPファンの注目を集めている。



iNKODE初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、10月にデビューを控えている。