「ジョジョの微妙な冒険」の荒木飛呂彦氏が登壇、WARP 発表セレモニー / 手軽にオーディオグレードアップできる木目調スピーカー【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能な木製キャビネットを採用した、合計60W出力と3Dサラウンド機能を搭載したPCスピーカー「400-SP114」を発売した。木製キャビネットを採用したこのスピーカーは、箱鳴りを抑えながらも重低音を豊かに再現する。デザインだけでなく、音質も優れており、どんなインテリアにも自然に溶け込むダークブラウンの仕上げが魅力だ。60Wの実用最大出力により、クリアで力強いサウンドを提供する。映画や音楽、ゲームのサウンドをよりリアルに楽しむことができる。■ワイヤレスでどこでも簡単充電!折りたたみスタンド付きのMagSafe対応 5,000mAhモバイルバッテリーエレコム株式会社は、MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーを新発売した。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着し、効率よく充電できる。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能だ。また、15W出力のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1ポート搭載しており、ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用できる。折りたたみ可能なスタンド付きで外出先でもスマートフォンの操作・動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選択できる。カラーは、ブラック・ホワイトの2色。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.■「ジョジョの微妙な冒険」の荒木飛呂彦氏が登壇!大阪駅西側地区アートプロジェクト WARP(ワープ)発表セレモニー⻄⽇本旅客鉄道株式会社は、⼤阪駅⻄側エリアにアート作品を展⽰するプロジェクト『WARP(WEST ART PROJECT)』を、「イノゲート⼤阪」の開業に合わせた2024年7⽉31⽇(⽔)に発表した。⼀般公開に先⽴ち、7⽉29⽇(⽉)に、⼤⼈気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者であり、本プロジェクトの参加アーティストでもある、荒⽊⾶呂彦⽒を招いた「⼤阪駅⻄側地区アートプロジェクトWARP(ワープ)発表セレモニー」を開催した。本セレモニーでは、荒⽊⾶呂彦⽒が⼿掛けたパブリックアート作品の除幕式や、アートに込められた想いを荒⽊⾶呂彦⽒に語っていただき、⼤阪駅⻄側エリアに登場した多種多様なパブリックアート作品を巡るメディアツアーも実施。JR⻄⽇本は、⼤阪駅⻄側エリアを⾏き交う⼈々へ⽇常的にアートに触れていただく機会と、新たな想像の世界線へʻʻワープする"アート体験の提供を⽬指している。■お財布に嬉しいファミマ大人気企画!「お値段そのままデカくてうまい!!たぶん40%増量作戦」株式会社ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「たのしいおトク」の一環として、さまざまな人気商品を「お値段そのまま」で増量するキャンペーンを、第4弾となる本年は、2024年8月6日(火)から、全国のファミリーマート約16,300店舗にて開催する。また、同日から吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが出演する新TVCM「2024年 たぶん40%増量作戦」篇も全国にて放映する。※増量商品はキャンペーン期間中でも無くなり次第終了となる。■クリアでパワフルなサウンド!手軽にオーディオグレードアップできる木目調スピーカーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能な木製キャビネットを採用した、合計60W出力と3Dサラウンド機能を搭載したPCスピーカー「400-SP114」を発売した。木製キャビネットを採用したこのスピーカーは、箱鳴りを抑えながらも重低音を豊かに再現する。デザインだけでなく、音質も優れており、どんなインテリアにも自然に溶け込むダークブラウンの仕上げが魅力だ。60Wの実用最大出力により、クリアで力強いサウンドを提供する。映画や音楽、ゲームのサウンドをよりリアルに楽しむことができる。■Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力ができる変換アダプタサンワサプライ株式会社は、Type-C搭載パソコン・タブレットからHDMI対応ディスプレイに出力できる変換アダプタ「AD-ALCPHDPD02」を発売する。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応し、美しく高精細なHDMI信号を出力可能だ。HDCP1.4/2.2/2.3にも対応している。また、ドライバーのインストールなしでマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できる。USB A(5Gbps)ポートを1ポート搭載しており、USBマウス、USBキーボードなどを接続できる。また、USB Type-C(5Gbps)ポートを1ポート搭載し、USBハブポートとして利用可能だ。最大130WまでのUSB PD給電に対応している。別売のPD給電対応アダプタを接続すれば、本製品経由でパソコン本体に充電しながら映像出力が可能だ。