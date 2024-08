BTS ジミンの新曲がランクイン！2024年30週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/7/21〜7/27＞

CIRCLEチャート(旧GAONチャート)が2024年30週目の週間ランキングを発表した。CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「30週目(2024年7月21日〜7月27日)のチャートでは、BTS(防弾少年団)のジミンからaespa、Stray Kids、ENHYPENらが活躍した」と発表した。ジミンは新曲「Who」がグローバルK-POPチャート1位を獲得した。同曲は7月19日にリリースされた2ndアルバム「MUSE」のタイトル曲で、彼の魅力的な歌声とダイナミックなダンスが際立つ曲だ。

aespaは「Supernova」がデジタルチャート(CIRCLE指数20,674,861ポイント)、ストリーミングチャートで1位を手にした。この曲は、自分の中の大爆発が始まった事を、aespaだけのムードで表現した曲で、10週連続でストリーミングチャート1位をキープしている。Stray Kidsは「ATE」がリテールアルバムチャート(小売店販売数372,066枚)、タイトル曲の「Chk Chk Boom」がダウンロードチャート1位に2週連続でランクイン。ミニアルバム「ATE」は計8曲が収録されており、リスナーのプレイリストを豊かに彩っている。ENHYPENの「ROMANCE:UNTOLD」が193,310枚を売り上げ、アルバムチャート1位に輝いた。同作は彼らのエッセンスが盛り込まれた2ndフルアルバムで、28週目のアルバムチャートでも1位を獲得している。アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、NewJeansが2週連続で1位をキープ。MyCelebsの魅力キーワードは「グローバルな人気を博す」「ダンスパフォーマンスが際立つ」「歴史上最も偉大な」などだ。30週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、ジミンだった。一方、30週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、47位のStray Kids「SLASH」、121位のジミン「Who(Rock Remix)」などだ。

【2024年 30週目 チャート一覧】

<グローバルK-POPチャート>



1位:BTS ジミン「Who」



2位:Stray Kids「Chk Chk Boom」



3位:aespa「Supernova」



4位:ILLIT「Magnetic」



5位:KISS OF LIFE「Sticky」



6位:NewJeans「How Sweet」



7位:aespa「Armageddon」



8位:BTS ジミン「Smeraldo Garden Marching Band(Feat. LOCO)」



9位:(G)I-DLE「Klaxon」



10位:BTS ジョングク「Standing Next to You」



<デジタルチャート>



1位:aespa「Supernova」



2位:イ・ヨンジ「Small girl(Feat. ディオ)」



3位:NewJeans「How Sweet」



4位:NewJeans「Supernatural」



5位:KISS OF LIFE「Sticky」



6位:(G)I-DLE「Klaxon」



7位:ECLIPSE「夕立」



8位:aespa「Armageddon」



9位:NewJeans「Bubble Gum」



10位:DAY6「1ページになれるように」



<ダウンロードチャート>



1位:Stray Kids「Chk Chk Boom」



2位:ジミン「Who」



3位:(G)I-DLE「Klaxon」



4位:KISS OF LIFE「Sticky」



5位:NewJeans「Supernatural」



<ストリーミングチャート>



1位:aespa「Supernova」



2位:イ・ヨンジ「Small girl(Feat. ディオ)」



3位:NewJeans「How Sweet」



4位:NewJeans「Supernatural」



5位:KISS OF LIFE「Sticky」



<アルバムチャート>



1位:ENHYPEN「ROMANCE:UNTOLD」



2位:NCT 127「WALK」



3位:ジミン「MUSE」(Weverse)



4位:Stray Kids「ATE」



5位:ジミン「MUSE」