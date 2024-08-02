BTS ジミンの新曲がランクイン！2024年30週目のCIRCLEチャート週間ランキングを発表＜2024/7/21〜7/27＞
CIRCLEチャートを運営する社団法人 韓国音楽コンテンツ協会は「30週目（2024年7月21日〜7月27日）のチャートでは、BTS（防弾少年団）のジミンからaespa、Stray Kids、ENHYPENらが活躍した」と発表した。
ジミンは新曲「Who」がグローバルK-POPチャート1位を獲得した。同曲は7月19日にリリースされた2ndアルバム「MUSE」のタイトル曲で、彼の魅力的な歌声とダイナミックなダンスが際立つ曲だ。
Stray Kidsは「ATE」がリテールアルバムチャート（小売店販売数372,066枚）、タイトル曲の「Chk Chk Boom」がダウンロードチャート1位に2週連続でランクイン。ミニアルバム「ATE」は計8曲が収録されており、リスナーのプレイリストを豊かに彩っている。
ENHYPENの「ROMANCE：UNTOLD」が193,310枚を売り上げ、アルバムチャート1位に輝いた。同作は彼らのエッセンスが盛り込まれた2ndフルアルバムで、28週目のアルバムチャートでも1位を獲得している。
アーティストのグローバルな人気を直観的に確認することができる“ソーシャルチャート 2.0”では、NewJeansが2週連続で1位をキープ。MyCelebsの魅力キーワードは「グローバルな人気を博す」「ダンスパフォーマンスが際立つ」「歴史上最も偉大な」などだ。30週目のソーシャルチャートで大きく上昇したアーティストは、ジミンだった。
一方、30週目のデジタルチャート200位圏内にランクインした新曲は、47位のStray Kids「SLASH」、121位のジミン「Who（Rock Remix）」などだ。
【2024年 30週目 チャート一覧】
＜グローバルK-POPチャート＞
1位：BTS ジミン「Who」
2位：Stray Kids「Chk Chk Boom」
3位：aespa「Supernova」
4位：ILLIT「Magnetic」
5位：KISS OF LIFE「Sticky」
6位：NewJeans「How Sweet」
7位：aespa「Armageddon」
8位：BTS ジミン「Smeraldo Garden Marching Band（Feat. LOCO）」
9位：(G)I-DLE「Klaxon」
10位：BTS ジョングク「Standing Next to You」
＜デジタルチャート＞
1位：aespa「Supernova」
2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」
3位：NewJeans「How Sweet」
4位：NewJeans「Supernatural」
5位：KISS OF LIFE「Sticky」
6位：(G)I-DLE「Klaxon」
7位：ECLIPSE「夕立」
8位：aespa「Armageddon」
9位：NewJeans「Bubble Gum」
10位：DAY6「1ページになれるように」
＜ダウンロードチャート＞
1位：Stray Kids「Chk Chk Boom」
2位：ジミン「Who」
3位：(G)I-DLE「Klaxon」
4位：KISS OF LIFE「Sticky」
5位：NewJeans「Supernatural」
＜ストリーミングチャート＞
1位：aespa「Supernova」
2位：イ・ヨンジ「Small girl（Feat. ディオ）」
3位：NewJeans「How Sweet」
4位：NewJeans「Supernatural」
5位：KISS OF LIFE「Sticky」
＜アルバムチャート＞
1位：ENHYPEN「ROMANCE：UNTOLD」
2位：NCT 127「WALK」
3位：ジミン「MUSE」（Weverse）
4位：Stray Kids「ATE」
5位：ジミン「MUSE」