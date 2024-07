「GIRLS ON FIRE」から誕生のTOP5、デビュー組に選ばれた感想を語る“このメンバーで一緒になれて嬉しい”

「GIRLS ON FIRE」のTOP5が最終デビュー組に選ばれた感想を明かした。韓国で最近放送が終了したJTBCサバイバルオーディション番組「GIRLS ON FIRE」を通じて、“NEW K-POP”を率いる女性ボーカルグループが誕生した。1位はイ・ナヨン、2位はファン・セヨン、3位はイ・スヨン、4位はカン・ユンジョン、5位はヤン・イレとなり、最終TOP5に選ばれた。

「GIRLS ON FIRE」のTOP5である彼女たちは最近、ソウル麻浦(マポ)区上岩(サンアム)洞のあるカフェで行われたNewsenとのインタビューで、長い競演を終えた感想を打ち明けた。1位のイ・ナヨンは「私がずっと夢見てきたデビューを掴むことができました。実は1位になるとは思わなかったですし、最後であるだけに後悔のないステージを披露するという気持ちが1番大きかったです。そのためラウンドごとに本当に一生懸命にステージを披露しました」とし「必ずここでデビューしたいと思ったので、このメンバーで一緒になれて本当に嬉しかったです。これから本当にたくさんの姿をお見せするので、楽しみにしていてほしいです」と明かした。2位のファン・セヨンは「私は10年ほど前から音楽をしてきました。実はある瞬間、音楽が難しくなったことがありました。音楽が難しく、心が辛かったです。『どうして私は実を結べないんだろう』と思ったりもしました。成功したいのに、私が子供の頃から夢見てきた成功は遠い気がして、音楽が私から遠くなった気がしました。もっと音楽と近くなりたくて『GIRLS ON FIRE』に志願しました」とし「『GIRLS ON FIRE』を通じて様々なジャンルのステージを披露していたら音楽がもっと好きになり、TOP5になることで実を結ぶことができて、とても嬉しいです」と話した。3位のイ・スヨンは「1ラウンドの撮影が昨日のことのようで、TOP5が結成されたなんて実感できません。とても嬉しかったです。私は今まで数多くのオーディションを受けながら歌手という夢を育ててきましたが、うまくいかない時もあり、疲れる時もありました。しかし最後まで最善を尽くしてチャレンジしようと思い、志願することになりました」とし「TOP5になれてとても感謝しており、これが私の新しいスタートだと思っています」と語った。4位のカン・ユンジョンは「様々なジャンルに挑戦して“道場破り”をすることを楽しむタイプです。自分の限界が見たくて志願することになりました。まだ限界は残っていますが、たくさんの道場を破った気がします」とし「他のジャンルの参加者の方々からたくさんの音楽的な知識とノウハウを学びました。とても有益で嬉しかったです。またこのメンバーで一緒に観客の方々の前でステージを披露することができるということが、さらに嬉しかったです」と付け加えた。5位のヤン・イレは「私は子供の頃からステージで歌を歌うことが夢でした。『GIRLS ON FIRE』を通じてその夢を叶えることができて嬉しかったです。こんなにかっこいいお姉さんたちと3年間、かっこいいK-POPグループを作ることになれて、とても嬉しいです。これからの活動にときめき、楽しんでいます」と話した。TOP5に選ばれた後、どのような話をしたのだろうか。ヤン・イレは「まだ深い話はできていませんが、このようにグループが結成できて嬉しく、将来が楽しみだという話をしました。ときめいています」と明かした。カン・ユンジョンは「終わった直後に制作陣の方々と『お疲れ様でした』と話した後、すぐに帰宅して着替えてきました。7時までにヘアメイクに行かなければならなかったからです」とし「対話をたくさんしたというより、『グループの名前を何にする?』などと話し合いました。まだ決めたことはありません。『誰がリーダーになる?』などの話を軽くしただけです」と説明した。