BOYNEXTDOORが表紙・巻頭を飾る！「韓流ぴあ」2024年9月号が好評発売中

毎号旬な韓国エンタメ情報をお届けしている「韓流ぴあ」。2024年9月号が、7月22日(月)に発売となった。2024年9月号は、アーティスト兼プロデューサーとして活躍するZICOが設立したKOZ ENTERTAINMENT初となる大注目の6人組グループBOYNEXTDOORが初登場で表紙を飾る。昨年5月に韓国でデビューしたBOYNEXTDOORは、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられるなか、今年7月10日にJP 1st Single「AND,」で待望の日本デビューも果たした。今号では、日本デビューの話をはじめ、オンとオフから探るメンバーそれぞれの魅力について語っている。「隣の少年たち」という意味を持ったグループ名の通り、親しみやすく、自然な魅力を余すことなく詰め込んだグラビアも楽しめる。

また、大ヒット時代劇「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」から主演のナムグン・ミン、アン・ウンジン、そして本作で注目された新鋭キム・ユヌの3人が、それぞれ演じた役への思い入れや撮影裏話などを明かす。さらに、作品をヒットに導いたキム・ソンヨン監督は、ドラマ制作秘話を語る。特別企画では、今アジア中を熱狂させている「ソンジェ背負って走れ」を大特集。もしも憧れのスターが自分のリアルな恋の相手になったら……。そんな、推しがいる人なら誰もが夢見るストーリーと予測不能な展開に多くの人が夢中に。同作は、韓国と日本でポップアップストアが展開され、このドラマで主演を務めたビョン・ウソクが、大ブレイクを果たすなど、話題沸騰中。シンドローム級の人気となった作品がなぜ、見るものの心を引き付けるのか。その秘密を探る。もう一つの特別企画は、半期に1度の恒例企画「2024年上半期韓国ドラマ・映画・音楽総決算」。ドラマ視聴率や映画興行ランキング、アルバムセールスランキングなど今年上半期の韓国エンタメを一気に振り返る。巻末にはソロアーティストとして新たなスタートを切ったSUPER JUNIORのキュヒョンが登場。事務所移籍後の初アルバム「Restart」の収録曲に込めた思いや7年ぶりの単独日本公演などについて語っている。サバイバルプログラム「PEAKTIME」に出演し、最終優勝チームに選ばれて一躍注目を集めたVANNERにもインタビュー。デビューから5年、苦楽を共にしてきたメンバーたちが、これまでを振り返り、これからの目標について明かす。そのほか、映画「秘密」のキム・ジョンヒョン、キル・ヘヨン、パク・ソンヒョン、「カンヌ国際映画祭」で最速上映された「ベテラン2」のリュ・スンワン監督のインタビューを掲載。「フォトジェニックな古都、全州ロケ地めぐり&グルメ旅へ」では、最新の韓国・全州を紹介。毎号恒例の「編集部厳選! 最新韓国ドラマに熱視線」では、「高麗契丹戦争」「サムシクおじさん」「ヒエラルキー」「身代金〜狂気の生き残りゲーム〜」をピックアップ。さらに、RIIZE、EVNNE、キム・ミョンス(INFINITE エル)、イ・ジュンギ、キム・スヒョン、ソンフンらのイベントレポートもお届け。「韓流ぴあ」2024年9月号は、全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売中。なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(BOYNEXTDOOR、キュヒョン、キム・ジョンヒョン、VANNER)をプレゼント。またタワーレコード、7net、韓流ぴあSHOPでは俳優・アーティストの2L判生写真付版本誌、7net限定でBOYNEXTDOOR PHOTO CARD(6種からランダム1枚)付本誌も用意されている。

■商品概要

「韓流ぴあ」9月号

仕様:オールカラーA4 ワイド 96ページ

定価:1,350円

発行:ぴあ株式会社



表紙&巻頭特集:BOYNEXTDOOR

綴じ込み両面ポスター:BOYNEXTDOOR / キュヒョン(SUPER JUNIOR)



○インタビュー

BOYNEXTDOOR / キム・ジョンヒョン / キル・ヘヨン / パク・ソンヒョン / ナムグン・ミン / アン・ウンジン / キム・ユヌ / キム・ソンヨン監督 / リュ・スンワン監督 / VANNER / キュヒョン(SUPER JUNIOR)



○特別企画

みんながソンジェに恋をした! 「ソンジェ背負って走れ」に心奪われる理由

2024年上半期 韓国ドラマ・映画・音楽総決算

編集部特選! 最新韓国ドラマに熱視線「高麗契丹戦争」「サムシクおじさん」「ヒエラルキー」「身代金〜狂気の生き残りゲーム〜」



○LIVE&EVENT REPORT

EVNNE、RIIZE、BOYNEXTDOOR、キム・ミョンス、イ・ジュンギ、ソンフン、キム・スヒョン、KCON JAPAN 2024



○コンテンツ

・最新エンタメ情報 in Korea

Star News 50 / 新作ドラマ会見レポート(「サムシクおじさん」ソン・ガンホ、ピョン・ヨハン / 「むやみに接してくれ」キム・ミョンス、イ・ユヨン) / 注目ドラマ・バラエティ / CM・YouTube・映画・音楽



・最新エンタメ情報 in Japan

New Release DVD&CD / CINEMA / 日本配信・CS・BS 目玉番組



○新連載

ある家族のドタバタ成長期 本物(チンチャ)が現れた! 〜まさか結婚するなんて〜“本物”の正体を見届けよう!



○連載

・「韓流ぴあ」調査隊が行く! ネクストブレイクを探せ ソン・ゴニ

・K-POP番長のめざせ! サントラマスター「涙の女王」

・古家正亨の新・韓流“考”

・「韓流ぴあ」セレクト 自分で作ろう! K-POPニューカマー・ファイル



【タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典】

ポストカード:(BOYNEXTDOOR+SUPER JUNIOR キュヒョン+キム・ジョンヒョン+VANNER)



▼生写真付限定版のご予約はこちら

・タワーレコード限定版<BOYNEXTDOOR 2L 判生写真付>

「韓流ぴあ」+BOYNEXTDOOR 2L判生写真(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象

●7net限定版<BOYNEXTDOOR PHOTOCARD(6種からランダム1枚)>

「韓流ぴあ」+BOYNEXTDOOR PHOTOCARD(6種からランダム1枚)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

●HMV<VANNER 2L判生写真付>

「韓流ぴあ」+VANNER 2L判生写真付+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

●LINE 韓流ぴあSHOP<キュヒョン(SUPER JUNIOR)2L判生写真付>

「韓流ぴあ」+キュヒョン(SUPER JUNIOR)2L判生写真付+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。