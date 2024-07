【映画「怪盗グルーのミニオン超変身」コラボグッズ】予約期間:7月19日10時~8月4日23時59分

「3COINS」(スリーコインズ)は、映画「怪盗グルーのミニオン超変身」とのコラボレーショングッズの予約販売をパルグループ公式通販サイト「PAL CLOSET」にて実施する。予約期間は7月19日10時から8月4日23時59分まで。出荷は11月中旬頃より順次行なわれる。

今回のコラボレーションでは、映画「怪盗グルーのミニオン超変身」の公開を記念して、イラストレーター 松本セイジ氏描き下ろしのオリジナルアートを使用。それぞれのキャラクターが、松本氏らしい愛嬌のあるタッチで描かれている。

また今回は、同じパルグループの「Salut!」、「CIAOPANIC TYPY」でも、それぞれのブランド限定アイテムが予約販売される。詳細は特設ページで確認できる。

□特設ページ

※ブランドごとにスケジュールが前後する可能性がございます。

※予約販売数上限に達した場合、 予約期間内であっても予約販売を終了させていただきます。

3COINS限定アイテムも予約販売実施!

3COINSでは、映画「怪盗グルーのミニオン超変身」のデザインを使用したアイテムもラインナップ。個性豊かなミニオンズたちの雑貨が登場する。

Despicable Me 4 (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社パル が企画・制作した商品です。