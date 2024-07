元スペイン代表MFチアゴが33歳で現役引退…バルサ、バイエルン、リヴァプールで活躍

2023−24シーズン限りでリヴァプールを退団した元 スペイン代表 MFチアゴ・アルカンタラが8日に自身の公式X(@Thiago6)を更新し、現役引退を表明した。元ブラジル代表MFマジーニョ氏を父に持つチアゴは1991年4月11日生まれの現在33歳。5歳で母国の名門フラメンゴの下部組織へ入団すると、その後は複数クラブを転々とし、2004年にバルセロナのカンテラに加入した。ジョゼップ・グアルディオラ監督(現:マンチェスター・シティ)率いるバルセロナBなどで経験を積み、2009年5月にトップチームデビュー。2011−12シーズンから正式にトップチームの一員となり、2013年夏までに公式戦通算100試合に出場し11ゴール20アシストを記録した。

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L