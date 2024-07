ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を制定。

子どもたちの笑顔があふれる未来をつくる新プロジェクトがスタートしています。

そんな「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」のチャリティプロジェクトが始まります。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日:2024年8月10日(土)〜

価格:4,500円(税込)

販売店舗:ハリウッド・スペシャルティ・ストア

寄付:商品の売上げの一部は「子どもの笑顔あふれる未来づくり」を支援する団体へ寄付。寄付先団体など詳細は、2024年末ごろに寄付実績とともに公表予定。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

8月10日より、ハート型のロゴが目を引く「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」を発売し、その売上げの一部を寄付に充てるゲスト参加型のチャリティ・プロジェクトがスタートします。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ハートロゴのベーシックなデザインに加えて、「クッキーモンスター」のカラーを生かした『セサミストリート』デザインや「スヌーピー」の原画を使用した『ピーナッツ』デザインも登場!

また、多様な着こなしを提案するルックブックも公開予定です。

今後もさまざまなコラボレーションが企画されており、随時発表予定です。

笑顔あふれる新プロジェクトもスタート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新ブランド・スローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」 笑顔あふれる新プロジェクトもスタート!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新ブランド・スローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」 続きを見る

また、Tシャツの販売を記念し、9月5日(木)の「国際チャリティ・デー」よりSNS上での参加型チャリティキャンペーンも期間限定で実施される予定です。

パークを訪れたゲストが、より身近に社会貢献へ賛同できるチャリティ・プロジェクト。

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」は2024年8月10日より発売です。

