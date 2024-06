BLACKPINK・ジェニー、まさかのタオル1枚コーデ披露！堂々の寝そべり＆ウォークに全世界衝撃【PHOTO】

BLACKPINK・ジェニーが公開した“タオル1枚コーデ”が話題だ。

【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新。

「It's Simon's dream and I'm just living in it」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を公開した。

投稿を見ると、赤色のタオル1枚に身を包んだサングラス姿のジェニーが写っている。何より、肩部分や足元が露出された大胆なコーディネートが目に付く。

寝そべりながらカメラをじっと見つめたり、片手でタオルを抑えながらウォーキングをする様子を見せたりと、堂々とした姿を披露したジェニー。タオル1枚と感じさせないような圧巻のカリスマで見る者を釘付けにしていた。

(写真=ジェニーInstagram)

投稿を目にしたファンからは、「言葉が見つからない…」「タオル1枚でも美しすぎ」「ビューティフル」「大好きです!」といったコメントが寄せられていた。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。