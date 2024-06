米テキサス州ダラスから約130キロ、グレン・ローズにある非営利団体「フォッシル・リム・ワイルドライフ・センター(Fossil Rim Wildlife Center)」内のサファリパークで現地時間1日、ピックアップトラックの荷台に乗っていた2歳女児がキリンに宙吊りにされるというアクシデントが発生した。当時の様子はトラック後方の車に乗っていた来園客が捉えており、YouTubeチャンネル『KWTX News10』などが伝えて拡散している。

思わぬアクシデントに遭遇したのは、米テキサス州バレー・ミルズに住むペイズリー・トーテンちゃん(Paisley Toten、2)で、現地時間1日に家族と共にドライブスルーのサファリパークを訪れていた。同パークには絶滅危惧種など珍しい個体も多く、小道に沿って車を走らせ、敷地内を自由に歩き回る動物たちの見学や餌やりが可能で、ペイズリーちゃんは母シエラさん(Sierra、23)と一緒にピックアップトラックの荷台に乗って動物たちに餌をあげていたという。当時の映像では、小さな手を差し出して餌をあげようとするペイズリーちゃんの顔に、キリンが鼻を押し付けるように近付いてくる。するとキリンは、Tシャツを口でくわえてそのまま持ち上げており、ピックアップトラックを運転していた父ジェイソンさん(Jason)は、このように振り返った。「キリンに餌をあげようとトラックを停め、振り返って後方の窓を見ると、キリンが何やらゴソゴソと嗅ぎまわっているのが見えた。するとキリンは娘をくわえ、娘の姿が見えなくなったんだ。」「その時、ペイズリーは食べ物が入った袋を抱えていてね。キリンは袋を取ろうとしたけど結局、娘のシャツをくわえたんだよ。」幸いなことに、キリンはペイズリーちゃんをそれほど高く持ち上げることなく離しており、ジェイソンさんは「娘がくわえ上げられた直後、母親が『ヘイ!』と叫んでね。それでキリンは娘を離し、娘は母親の腕の中に落ちたんだ…。これは全くのアクシデントだよ」と語り、当時の気持ちをこう表現した。「娘に怪我はなかったけど、あれは皆にとって恐怖の瞬間だった。心臓が止まったかのような衝撃を受け、ゾッとして恐ろしくなったよ。」この件後、一家はギフトショップに行き、「怖かった」と語るペイズリーちゃんにキリンのおもちゃを買ってあげたそうで、ジェイソンさんは「あの子はそれだけの経験をしたからね」と苦笑した。なお動物保護活動団体としても知られる同センターは、1800エーカー(東京ドーム約156個分)の敷地内に在来種と外来種を含む50種以上、1100頭を超える動物がいるという。家族はこれに懲りずに再びサファリパークを訪れる予定でいるそうだが、このニュースには「2歳児をピックアップトラックの荷台に乗せるなんて。親が悪いと思う」「サファリだったら、車の窓やドアを開けてはいけないのでは?」といったコメントがあがっていた。実は同センターでは当時、ペイズリーちゃんのような幼児であっても、大人と一緒で車両内の全員の安全が確保されれば、トラックの荷台に乗っても規則違反にならなかったという。しかし今回の件を受け、6月6日からはピックアップトラックの荷台での移動はできなくなったほか、全てのドアや窓を閉めなければならないなどの規則変更が行われている。ちなみにサファリでの事故といえば今年3月、ザンビアのカフエ国立公園で6人の観光客を乗せたサファリカーが雄ゾウに猛襲され、80歳のアメリカ人女性が死亡していた。画像は『KWTX 「‘My heart stopped’: Fossil Rim giraffe accidentally picks up toddler during drive-thru safari」(Source: KWTX)』『6abc Philadelphia 「Giraffe lifts up toddler into the air during Texas safari drive-thru」(Lindsey Merriman via Storyful)』『The Mirror 「Dramatic video shows moment girl, 2, lifted from truck by giraffe she was trying to feed」(Image: Jam Press/Jason Toten)』『Metro.co.uk 「Terrifying moment elephant charges at tourists as safari truck driver suddenly stops」(Picture: X/@ginnydmm)』『The Sun 「JUMBO ATTACK Terrifying moment wild elephant tries to FLIP safari tourist bus in rampage lifting vehicle off ground with its trunk」(Credit: IRSA)、「HONK THE HORN! Terrifying moment angry rhino attacks keeper’s car and flips it three times as she escapes UNINJURED at safari park」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)