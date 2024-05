2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業予定の新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が登場します。

今回は、そんな「ファンタジースプリングス」エリアの物販店舗「ファンタジースプリングス・ギフト」を紹介します。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ファンタジースプリングス・ギフト」

オープン日:2024年6月6日

場所:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」1階部分

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 続きを見る

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの1階に位置する商品施設「ファンタジースプリングス・ギフト」

パーク内からのみ利用でき、グッズやお土産を買うことができます。

このショップは、泉や周辺の自然や植物を描いた装飾が印象的な空間。

魔法の泉の物語の魅力を感じながらお買い物をすることができます。

『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」デザイン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 『アナと雪の女王』エリア「フローズンキングダム」デザイン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 続きを見る

『アナと雪の女王』、

「ラプンツェルの森」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 「ラプンツェルの森」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 続きを見る

『塔の上のラプンツェル』、

「ピーターパンのネバーランド」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 「ピーターパンのネバーランド」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 続きを見る

『ピーター・パン』アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 『ピーター・パン』アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」モチーフ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 続きを見る

『ピーター・パン』、

淡い桜カラーが魅力!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グッズ・お土産 淡い桜カラーが魅力!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル グッズ・お土産 続きを見る

「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」をモチーフにしたグッズなど、種類豊富なアイテムが並びます。

壮大な美しい世界観がテーマ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 壮大な美しい世界観がテーマ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グッズ・お土産 続きを見る

グッズ・お土産が買える商品施設!

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ファンタジースプリングス・ギフト」の紹介でした。

魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 魔法の泉を囲んでそびえるパーク一体型ディズニーホテル!東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル 徹底紹介 続きを見る

アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・ピーターパン!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グッズ・お土産が買える商品施設!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「ファンタジースプリングス・ギフト」 appeared first on Dtimes.