Xは2024年4月6日、ブラジルの最高裁判所の判決により、特定のアカウントをブロックすることを余儀なくされたと発表しました。この判決に対してXやイーロン・マスク氏が異議を唱え、裁判官の辞任を求めています。Musk challenges Brazil's order to block certain X accounts | Reutershttps://www.reuters.com/technology/musk-challenges-brazils-order-block-certain-x-accounts-2024-04-07/

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action.



We do not know the reasons these blocking orders have been issued.



We do not know which posts are alleged to violate the…— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 6, 2024

This aggressive censorship appears to violate the law & will of the people of Brazil https://t.co/Vuxerg2L9w— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to ???? in Brazil.



As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.



But principles matter more than…— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

Coming shortly, ???? will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame.— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A…— Jorge Messias (@jorgemessiasagu) April 6, 2024

Elon Musk’s Lifts Restrictions on X Accounts in Brazil in Challenge to Court - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-07/musk-lifts-restrictions-on-x-accounts-in-brazil-in-challenge-to-courtsElon Musk stands against censorship on X: May lose 'all revenue' in Brazilhttps://finbold.com/elon-musk-stands-against-censorship-on-x-may-lose-all-revenue-in-brazil/2024年4月6日、Xは「裁判所の判決により、ブラジルで特定の人気アカウントをブロックせざるを得なくなりました」「従わない場合は毎日罰金を科せられると脅されています」と発表。一方で今回のブロック命令が発効された理由や、どの投稿が法律に違反しているかなどは不明としています。この命令に対しXは「ブラジル国民は、政治的信条に関わらず、言論の自由、適正手続き、自国の当局からの透明性を享受する権利を有しているはずです。当社は、このような命令はインターネット民事法またはブラジル連邦憲法に違反していると考えており、可能な限り法的に意義を申し立てます」と述べていました。この投稿を受けてマスク氏は「このような強引な措置はブラジルの法律と国民の意思に違反しています」と指摘しました。さらにマスク氏は「私たちは今回対象となった全てのブロックを解除します。この裁判官は巨額の罰金を科し、従業員を逮捕すると脅し、ブラジルでのXへのアクセスを遮断しました。この結果、ブラジルでの収益は全て失われ、ブラジルのオフィスは閉鎖せざるを得なくなるでしょう。しかし、私たちの原則は利益よりも重要です」と述べています。Xは「どの裁判所または裁判官が、どのような根拠でこの命令を出したかを述べることは禁じられています」と語っていました。しかしマスク氏は今回の命令を下したとされる裁判官をアレクサンドル・デ・モラエス氏と断定。さらに「この裁判官はブラジルの憲法と国民を繰り返し裏切ってきました。ただちに辞任するか弾劾されるべきです。恥を知れ」と厳しく批判しています。加えてマスク氏は「命令の詳細を公表します」と宣言しました。海外メディアのReutersによると、モラエス氏は極右派のジャイール・ボルソナロ前大統領によるクーデター未遂疑惑の捜査を指揮する立場にあり、オンラインの誤情報との戦いに最も積極的に取り組んでいる最高裁判所の判事とのこと。ブラジルのホルヘ・メシアス総弁護庁長官は「海外に居住する億万長者がソーシャルネットワークを支配し、法の支配を侵害する立場に身を置きながら、裁判所の命令に従わず、当局を脅かすような社会では、私たちは自由に生きていくことができません」とマスク氏の言動を厳しく批判しています。なお、ブラジルの最高裁判所ならびにモラエス氏は今回の件についてコメントを出していないとのことです。