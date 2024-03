慢性消耗病(Chronic Wasting Disease:CWD)は鹿に感染するプリオン病の一種であり、発症するとよろめき・嗜眠(しみん)・社会的交流の減少・よだれの垂れ流し・急激な体重減少・意識の喪失といった症状が現れ、まるで ゾンビ のようになることから「 ゾンビ 鹿病」とも呼ばれます。そんな ゾンビ 鹿病が アメリカ で広がっているとのことで、一体どのようなリスクがあるのかについて専門家らが解説しています。

‘Zombie deer disease’ epidemic spreads in Yellowstone as scientists raise fears it may jump to humans | Wildlife | The Guardianhttps://www.theguardian.com/environment/2023/dec/22/zombie-deer-disease-yellowstone-scientists-fears-fatal-chronic-wasting-disease-cwd-jump-species-barrier-humans-aoeZombie deer disease is spreading and scientists are concerned that it could jump to humanshttps://theconversation.com/zombie-deer-disease-is-spreading-and-scientists-are-concerned-that-it-could-jump-to-humans-223026鹿がまるで ゾンビ のようになってしまう ゾンビ 鹿病は、1967年に初めて アメリカ ・コロラド州の研究施設に収容されていた個体で発見され、その後は野生の個体でも発症が相次いで確認されました。記事作成時点では、野生の個体だと アメリカ ・カナダ・ノルウェー・フィンランド・スウェーデンなどで発症が確認されているほか、韓国でも飼育下の個体で発症した例が報告されています。そんな ゾンビ 鹿病の原因となっているのが、クロイツフェルト・ ヤコブ病 、牛海綿状脳症( 狂牛病 BSE )などと同じプリオンと呼ばれる伝染性の異常なタンパク質です。プリオンはタンパク質が誤って折り畳まれた状態を伝達することで増殖し、脳や神経組織の構造に影響を及ぼして神経変性疾患を引き起こします。 ゾンビ 鹿病に感染した個体の糞便や唾液などに触れたり、汚染されたエサや水を摂取したりすると他の個体にも ゾンビ 鹿病が伝染します。プリオンはウイルスや細菌ではなくタンパク質であるため、従来の消毒方法であるホルムアルデヒドや放射線、高温での焼却といった処理に対する抵抗性があるため不活性化が難しく、環境中に何年も残留する可能性があるとのこと。記事作成時点ではワクチンや治療法はないため、 ゾンビ 鹿病の広がりを抑えるのは非常に困難です。近年、 アメリカ では ゾンビ 鹿病がまん延しており、2023年11月にはアイダホ州・モンタナ州・ワイオミング州に位置するイエローストーン国立公園内で、初めて ゾンビ 鹿病の感染例が確認されました。イギリスのノッティンガム・トレント大学で獣医学の上級研究員を務めるサミュエル・ホワイト氏らは ゾンビ 鹿病の広がりについて、「科学者や自然保護活動家、そして一般の人々の間で懸念が高まっています」と指摘しています。1つ目の懸念が、 ゾンビ 鹿病が人間に対する潜在的な健康上のリスクとなっているという点です。記事作成時点では、 ゾンビ 鹿病が人間に感染したという事例は報告されていませんが、 ゾンビ 鹿病の原因となるプリオンが人間の細胞に感染して増殖することが研究で確認されています。また、クロイツフェルト・ ヤコブ病 狂牛病 などその他のプリオン病は種を超えて広がることが知られており、イギリスでは1995年以降に 狂牛病 の流行によって178人が死亡し、数百万頭ものウシが殺処分される事態となりました。すでに、人間が ゾンビ 鹿病の個体を狩猟で捕まえ、食べてしまったケースは複数あると考えられています。野生動物保護団体のAlliance for Public Wildlifeによると、2017年には7000〜1万5000頭もの ゾンビ 鹿病になった個体が人間によって食べられたと推定されており、その数は年々増加しているとみられます。ホワイト氏らは、「ウィスコンシン州など ゾンビ 鹿病の罹患(りかん)率が高い地域では、数千人もの人々が感染した鹿の肉を知らないうちに食べてしまった可能性があり、リスク軽減対策の緊急性が強調されています」とコメントしました。 ゾンビ 鹿病などのプリオン病は従来の感染性病原体と異なり免疫反応を誘発しないため、早期診断が難しいという点も課題です。さらに、プリオンは不活性化して環境中から除去することが難しいため、汚染された水や土壌などを介して人間に伝染する可能性も検討する必要があるとのこと。2つ目の懸念が、 ゾンビ 鹿病のまん延による鹿の個体数減少が経済的・環境的な悪影響を及ぼすということです。鹿の狩猟は北米において人気のあるレクリエーションというだけでなく、一部のコミュニティにとっては生活の糧にもなっているため、個体数減少はこれらの人々に打撃を与えます。また、鹿の個体数が急激に減ることで生態系への連鎖的な影響が及ぶ可能性もあります。ホワイト氏らは、 ゾンビ 鹿病がもたらす多くの課題に対処するためには、「 ゾンビ 鹿病のまん延を追跡するための監視を強化すること」「鹿の個体群が移動するのを抑制すること」「感染リスクを最小限に抑える狩猟慣行を奨励すること」「感染拡大を防ぐための厳格なバイオセキュリティ対策を実施すること」など、包括的で協調的なアプローチが必要だと主張。「科学者の警告に耳を傾け、リスクを軽減するために断固とした行動を取ることで、私たちは ゾンビ 鹿病やその他の人獣共通 感染症 から野生動物と人間を守ることができるのです」と述べました。