メキシコ で今年2月、ある 結婚式 会場で新婦の純白のドレスに赤い塗料が投げつけられた。これはハプニングではなく、新郎の母親が新婦を気に入らなかったため、 結婚式 を台無しにしようと企んだものだった。新郎は裕福な家庭だったが、新婦が一般家庭の出身だったことで母親の癇に障ったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。 メキシコ 北西部ソノラ州シウダード・オブレゴン市内で2月18日、新婦のアレクサンドラさん(Alexandra)は同地域に住む裕福な家庭出身の男性と結婚した。アレクサンドラさん自身は一般家庭の出身だったが、2人はお互いの人間性に惹かれあって晴れの日を迎えた。

幸せいっぱいの2人だったが、この結婚に新郎一家は大反対だった。特に新郎の母親マウペさん(Maupe)やきょうだいたちは、新郎に裕福な家庭出身の女性と結婚してほしいと強く望んでおり、2人が付き合っていた頃からアレクサンドラさんに対して別れるように脅したり、SNSで 嫌がらせ をしていた。新郎がこれらの行為を止めるように忠告しても、「そんなことはしていない」と嘘をつくため効果はなかった。また、マウペさんたちは金額が記入されていない小切手をアレクサンドラさんに渡し、好きな額を記載して新郎や新郎一家と縁を切るように指示したという。しかし、アレクサンドラさんは別れる気が一切なかったため、これらの 嫌がらせ に耐え続けた。そして2人が婚約したことを聞いたマウペさんは、心臓発作を偽って入院した。その時、息子に「私が病気になった責任を取って、医療費を全額負担しろ」と言い放ったという。マウペさんがこれほどまでにアレクサンドラさんを嫌う理由は、裕福な家庭の出身ではなかったということのみだった。そして当日の 結婚式 でも、アレクサンドラさんへの 嫌がらせ は続いた。マウペさんやきょうだいらは2人の 結婚式 に出席せず、代わりに別の人物を雇って参加させた。その雇った人物に、「新婦がバージンロードを歩く前、ドレスに赤い塗料を投げつけろ」と指示を出したのだ。 結婚式 当日、純白のドレスを着たアレクサンドラさんに3人の男性が走り寄り、1人は動画を撮影し、2人が赤い塗料を投げつけた。写真ではピンク色に見えるが、実際は真っ赤な塗料だったと言い、他の出席者が血かと勘違いするほどだったという。塗料を浴びてしまったアレクサンドラさんは当初、水をかけられたと思ったそうだ。しかし周囲の状況を見てドレスを確認すると、真っ赤に汚れていることに気付いた。友人たちが駆け寄ってフォローしてくれたが、アレクサンドラさんの母親は娘がケガをしたのかと勘違いして相当ショックを受けていたという。せっかくのドレスを台無しにされてしまったが、アレクサンドラさんはもう1着、ドレスを用意していた。ゴールドが美しく輝くドレスに着替えると、気持ちを切り替えて 結婚式 を続行した。また、 嫌がらせ を受けたのはアレクサンドラさんだけではなかった。新郎のきょうだいが「 結婚式 会場に違法薬物がある」と警察に通報したため、警察官がやって来る事態になった。出席者は全員検査を受ける羽目になり、新郎が逮捕されそうになったが、新郎のきょうだいが警察に 賄賂 を渡していた疑惑が浮上し、逮捕されることはなかったそうだ。 結婚式 でも様々な困難に見舞われた2人だったが、残りの時間は無事に過ごすことができたという。マウペさんたちが 嫌がらせ をする一方で、新郎の父親はアレクサンドラさんに好意的だった。立場上、新郎を家業から解雇しなければならなかったが、新郎の叔父が別の仕事を与えるなど良くしてくれており、他の家族に支えられている。なお、マウペさんやきょうだいたちの行動は街中に広まり、マウペさんの家には卵が投げつけられるなどの 嫌がらせ が始まった。きょうだいらは友人から問い詰められたものの、しらを切っているそうだ。マウペさんたちは懲りずに新郎新婦への 嫌がらせ を続けており、2人が新婚旅行に向かうことが分かると、新郎のパスポートやビザを盗み、さらには旅行会社に 賄賂 を渡し、新婚旅行を台無しにすることを企てた。しかしアレクサンドラさんたちはこの試練も乗り越え、無事に新婚旅行を満喫したという。今回のドラマのような出来事がネット上で拡散されると、「なんて可哀そうな新郎新婦なんだ。 嫌がらせ はエスカレートするだろうし、然るべき対応をしてほしい」「新郎一家が逮捕されない理由が分からない」「少しでも遠くに引っ越した方がいい」「妊娠したら何をされるのかと考えたら恐ろしい」「早く罰が当たってほしい」など、新郎一家に対する批判の声が多数あがっている。