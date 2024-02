マッチョな男ばかり…。明かされたバリの「秘密施設」とは？

アニメ『ドラゴンボールZ』のストーリーさながらに、強くなりたい男性向けのトレーニングキャンプがバリにあります。秘密結社でもないようですが、一体どんな場所なのでしょうか?

↑精神と時の部屋っぽい場所

バリ北部の山の中にぽつんと設けられた小さな建物。ここは、「バリ・タイムチャンバー」と名付けられた施設です。公式YouTubeの動画では、こんなふうに紹介されています。

「豊か過ぎる時代に、なぜ男性である私たちが、これまで以上に不安を感じたり、落ち込んだり、迷ったりするのか? 私たちには強い男性が再び立ち上がるための土壌が必要だ。このセンターこそが、スーパーヒーローを生み出す場所なのである」

また、同施設は「『ドラゴンボールZ』を見て育った人なら、登場人物たちが秘密のトレーニングキャンプに行ったことを覚えているでしょう」とも述べ、同アニメのように、この施設が並外れた力を身につける特別な場所であるとうたっているのです。

↑うぉおおおー!

施設にあるのは、バーベルなどが備え付けられたプライベートジムと、ジャグジーやサウナなどのリカバリーセンター。周辺には、修行にぴったりの滝があり、豊かな自然に囲まれた中で、同じ目的で集まった仲間たちと集中的にトレーニングに臨める環境が整えられています。宿泊場所は4人部屋のコテージが4棟あり、栄養面を考慮した食事が用意されます。

参加者には「7kgの筋肉がつき、いまでは“獣”のようになった」と話す人もいるとか。滞在期間は最低1週間からで、1週間の料金は1290ユーロ(約20万円※)。2週間〜4週間のプランもあります。

※1ユーロ=約158.6円で換算(2024年2月1日現在)

人里離れた大自然の中で、己の身体と向き合い、強い男を目指すというこのトレーニングキャンプ。興味をもった方は一度チェックしてみては?

【主な参考記事】

Daily Mail. Revealed:The secret male-only camp in Bali that claims we’re in an era of ‘weak men’ - so it trains guests to ‘become superheroes’. January 30 2024

Bali Time Chamber