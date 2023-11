Apple Watch Ultraのデザインは、従来のApple Watchと異なります。チタン製のボディに加えて、画面をフラットなガラスで覆い、ボタンは頑丈に作られ、背面はチタン仕上げによく合うグレーのセラミック製となりました。

が、その試作機の1つは、他のApple Watchモデルと同じく背面がブラックになっていたことを示す画像が公開されています。

X(旧Twitter)ユーザーのParrot氏は、「初期の(Apple Watch)Ultra」と称する写真をシェア。ここに写っているのは、アップルが米FCC(連邦通信委員会)に提出した試作機のようですが、2022年9月に発売された製品版と違って背面が黒くなっています。

Early Ultras had a black back which looks kinda dope #appleinternal pic.twitter.com/OvX65GNPKx

— (@ParrotSWD) November 16, 2023