映画『デシベル』の衣装展示が11月10日(金)から東京・新宿バルト9と大阪・Tジョイ梅田で開催されることがわかった。

『デシベル』は、韓国・釜山を舞台に、騒音反応型爆弾テロを起こす爆弾魔と標的にされた元海軍副長の攻防を描いたパニックアクション映画。キム・レウォンが元海軍副長カン・ドヨンを演じるほか、爆弾魔役でイ・ジョンソク(『THE WITCH 魔女 増殖』『V.I.P. 修羅の獣たち』)が共演。チョン・サンフン、パク・ビョンウン、チャウヌ(ASTRO)、イ・ミンギ(特別出演)らがキャストに名を連ねている。メガホンをとったのは、『その怪物』のファン・イノ監督。

映画『デシベル』キム・レウォン (C)2022 BY4M STUDIO, EASTDREAM SYNOPEX CO., LTD, MINDMARK Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

大都市・釜山で、ある一軒家で起こった爆破事件のニュースを目にした元海軍副長カン・ドヨンに、一本の電話がかかってきた。それは、「次のターゲットは、サッカースタジアムだ。通報したり観客を避難させたら爆発する」とのテロリストからの脅迫だった。仕掛けられたのは、騒音が一定のデシベルを超えると制限時間が半減する特殊爆弾だ。ドヨンは事態を把握する間もなく、5万人の観衆で埋め尽くされた釜山アシアード競技場に向かう。

開催が決定した衣装展では、キム・レウォンとイ・ジョンソクの海軍軍服、チャウヌとイ・ミンギの潜水艦乗組員を展示。11月10日(金)から11月20日(月)の期間は、新宿バルト9ではキム・レウォンとチャウヌの衣装、Tジョイ梅田ではイ・ジョンソクとイ・ミンギの衣装をそれぞれ展示。11月24日(金)から12月7日(木)の期間は、東京・大阪の衣装を入れ替えて展示する。

キム・レウォン衣装 (C)2022 BY4M STUDIO, EASTDREAM SYNOPEX CO., LTD, MINDMARK Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

イジョンソク衣装 (C)2022 BY4M STUDIO, EASTDREAM SYNOPEX CO., LTD, MINDMARK Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

チャウヌ衣装 (C)2022 BY4M STUDIO, EASTDREAM SYNOPEX CO., LTD, MINDMARK Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

イ・ミンギ衣装 (C)2022 BY4M STUDIO, EASTDREAM SYNOPEX CO., LTD, MINDMARK Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

また、初日から3週連続・数量限定で配布される来場者特典も発表。11月10日(金)からは、第1弾としてキム・レウォン、イ・ジョンソク、チョン・サンフン、パク・ビョンウン、チャウヌのオリジナルトレカがランダムで配布。11月17日(金)からは第2弾としてキム・レウォン、イ・ジョンソク、チョン・サンフン、パク・ビョンウン、チャウヌ、イ・ミンギの劇中シーンを切り取ったキャラクタービジュアルステッカーが配布される。そして、11月24日(金)からは、第3弾として表面に韓国版ポスタービジュアル、裏面に劇中秘蔵カットを使用したビジュアルカードが配布される。詳細は、映画公式サイトを確認しよう。

『デシベル』は11月10日(金)新宿バルト9ほか全国公開。