8月中旬頃に学校がスタートするスコットランドでは、ちょうど先週あたりから夏休みを終え、緊張した面持ちで新学期を迎える子供たちの姿が見られるようになった。そんな子供たちを目の当たりにし、同国在住の母親が最近、初登校した娘のビフォーアフターの写真を地元ネットメディア『Daily Record』でシェアしたところ、大きな反響を呼んだ。

ステイシー・マックラーさん(Stacey McCullagh、40)の娘ライラちゃん(Lyla、5)は昨年、スコットランドのグラスゴー近郊バーヘッドにある「セント・マークス・プライマリー・スクール」に通い始めた。スコットランドの初等教育は5歳から始まるため、ライラちゃんは小学校(プライマリー・スクール)の準備段階にあたる「レセプション(Reception)」という学年に入学したという。

実はライラちゃん、初登校の日を心待ちにしていたようで、ステイシーさんは「ライラは夏中、ずっと学校の話をしていて、『もう幼稚園には行きたくない』と言い続けていたの。学校に行きたくて仕方がなかったのよ!」と明かしている。

そうして迎えた初登校の朝、ピカピカの制服を身にまとい、期待に目を輝かせる娘を見たステイシーさんはカメラを構え、「ライラは末っ子だから、プライマリー・スクールの初登校は今年で最後」と感慨深く思う一方で、幸せを感じたという。

登校前(ビフォー)のライラちゃんの写真を見ると、黒のブレザーに白いシャツ、ネクタイにスカートという出で立ちで非常に初々しく、ステイシーさんは「娘ができるだけ“賢く”見えるようにカメラに収めたのよ!」と振り返る。

ところがライラちゃんはその日の午後、ステイシーさんと姉のルーシー・アンさん(Lucy Ann、17)が車で学校へ迎えに行くと、帰り道はずっと「疲れた」とこぼしていたそうで、帰宅すると玄関先で寝てしまったのだ。

ステイシーさんは「家に到着すると、鍵がないことに気付いてね。娘2人を玄関前に残し、車まで捜しに行ったのよ。そして数分後に戻ると、ライラが寝てしまっていたの!」と述べており、「そんな姿を見て、笑いをこらえるのが大変だったわ」と苦笑した。

なおこの時(アフター)のライラちゃんは、玄関前の石段に座るルーシーさんにもたれかかるようにして眠っており、ブレザーは脱ぎ、ネクタイも外している。そしてぽっかりと口を開けており、疲れすぎてノックアウト状態であるのは一目瞭然だった。

ステイシーさんはその後、燃え尽きてしまったような娘を優しく起こしたそうだが、ライラちゃんはソファーの上で1時間半ほど爆睡し、疲れた理由を聞くと「砂遊びをしたからよ」と答えたという。

それでもライラちゃんは2日目も元気に学校に通い、やんちゃで擦り傷が絶えないながらも楽しく過ごしており、今年は小学校1年生(Year1)とちょっぴりお姉さんになったようだ。

ちなみにステイシーさんがシェアした初登校のビフォーアフター写真は大反響で、次のようなコメントが寄せられた。

「暗いニュースが多い中で、こんな写真を見るとホッとする。シェアしてくれてありがとう!」

「私は学校に行きたくなくて、初登校の日は母に学校に連れて行ってもらい、母よりも先に家に戻っていたわ。」

「4歳で制服? きっと高いのでしょうね。」

「こういう光景は毎年繰り返されるのでしょうね。」

「『よく頑張ったね!』と言ってあげたいわ。」

「貴重な写真よね! 子供が大きくなった時にぜひ見せてあげて!」

「疲れ切った時のあの気持ち、よく分かるよ。」

「酔っぱらった時の自分と似ているな。」

「大爆笑!」

