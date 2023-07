「ホテル・カリフォルニア」などのヒット曲で知られている伝説のロックバンド、「イーグルス」の1971年創設時のメンバーで、ボーカル兼ベースを担当していたランディ・マイズナーさんが26日、米カリフォルニア州ロサンゼルスで死去。27日に公表されたもので77歳だった。AP通信によれば、死因は慢性閉塞性肺疾患(COPD)による合併症とされている。

マイズナーさんはビルボード・ホット100のランキングで4位となったヒット曲「Take It To The Limit」でボーカルを務めたが、この曲は看板コンビだったドン・ヘンリー(76)とグレン・フライ(16年に67歳で死去)以外のボーカルでリリースされた最初のシングルカット。イーグルスには77年まで在籍していた。

晩年は悲劇に見舞われており、2016年にはラナ夫人が銃の暴発で死去。自身も双極性障害やアルコール依存症に陥り、常にケアが必要な状態だったと伝えられている。