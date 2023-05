米フロリダ州の男性が今月19日、自宅トイレの便器の中にイグアナがいるのを発見した。イグアナは男性に気付くと威嚇してきたそうで、男性は同州マイアミのテレビ局『WSVN 7News』のインタビューに「まるで映画『ジュラシック・パーク』の中に入り込んだようだった」と恐怖の体験を語っている。

フロリダ州ブロワード郡ハリウッドに住むジョン・リドルさん(John Riddle、58)は19日、自宅トイレの便器の中にイグアナが潜んでいるのを発見し、恐怖におののいた。

犬の散歩から帰宅したジョンさんは、外のプールに続くトイレのドアが開けっ放しになっていることに気付き、ドアを閉めようとしたところ、便器の中から水しぶきが上がるのが見えたという。

ジョンさんは「便器の中にイグアナがいたんだ! そして私を見ると口を開け、『シー』と音を出して威嚇してきた。私は思わず後ずさりしたよ」と当時のことを振り返り、このように明かした。

「私は爬虫類が好きではないから怖くてね。まるで映画『ジュラシック・パーク』の中に入り込んだかのような、そんな気分だった。」

それでもなんとか冷静さを保とうとしていたジョンさんだが、一方のイグアナも相当驚いたようで、まるで身を隠すように便器の奥に潜り込んでしまったそうだ。

そこでジョンさんは、イグアナがトイレから奥の寝室に侵入しないようにベビーゲートを設置。約1時間後にトイレに戻ってみたところ、イグアナはまだ便器の中にいたという。

ジョンさんは当時の状況をこのように語った。

「イグアナは便器の中で水しぶきを上げていてね。私は『今こそイグアナを捕まえ、トイレから追い出す絶好の機会だ』と思い、自分を奮い立たせた。ところがイグアナは便器から這い出し、トイレの後ろに滑り込んでしまったんだ。」

「そこで私はプールのゴミ取り網を掴み、イグアナをトイレから追い出してやったよ!」

なおイグアナはその後、プールの中に潜り込み、しばらくすると裏庭から逃げていったそうで、ジョンさんは「犬の散歩に行った時、裏庭のドアを開けたままにしていてね。きっとイグアナはそこから侵入し、開いていたトイレのドアから中に入ってしまったんだろうね」と推測、「いい教訓になったよ」と苦笑した。

ちなみに動物専門オンラインサイト『AZ Animals』によると、フロリダ州に生息するイグアナは外来種で、1960〜1970年代に近隣の島などから貨物船で持ち込まれ、温暖で湿気が多いフロリダ州で一気にその数を増やしていったという。ペットとして持ち込んだものの大きくなり過ぎ、手に負えなくなって自然に放たれたケースが多く、生態系を脅かしたり、樹木の葉を食い荒らされるなどの被害が急増、同州は対策に追われているという。

画像は『25 News Now 2023年5月23日付「Florida man finds iguana in toilet: ‘I thought I was in Jurassic Park’」(WSVN, JOHN RIDDLE, CNN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)