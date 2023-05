「妊娠したの」とシンプルに伝えたり、「来年は3人で行こうね」などと匂わせ発言をしたり、妊娠を夫やパートナーに伝える方法は人ぞれぞれだ。なかには趣向を凝らしたサプライズを仕掛ける人もいる。このたびマリリン・モンローのそっくりさんとして有名なインフルエンサーが、“陽性”の印が付いた妊娠検査薬を忍ばせたアイスクリームサンデーを夫に食べさせて驚かせる動画をTikTokに投稿したところ、反感を買ってしまったようだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英スコットランド出身のジャスミン・チスウェルさん(Jasmine Chiswell、29)は、マリリン・モンローのようなメイクやヘアスタイル、1950年代風ファッションを続々と公開しており、フォロワー数1600万人超のTikTokスターだ。さらに、音楽プロデューサーの夫マーヴェリック・マクニーリーさん(Maverick McNeilly、34)と共に住む米カリフォルニア州の家は、マリリン・モンローとジョー・ディマジオが新婚時代に暮らした物件だったこともあり、メディアで取り上げられたことがある。

そんなジャスミンさんは現地時間5日、夫婦の2人目の子の妊娠をマーヴェリックさんに報告した時の動画をTikTokに投稿した。

「とぉ〜っても甘くて、でもかなりグロい妊娠報告サプライズ…マジ? 彼ったらアレを食べちゃった!!」と題した動画で、彼女は大きなカップに山盛りのアイスクリーム、イチゴやチョコチップ、スティック状に巻いた薄焼きクッキーを盛り付けると、そこに「+」マークがくっきり浮かんでいる妊娠検査薬を突き刺して、すでに溶け始めたアイスクリームでその表面を覆い隠してしまった。

それを昨年誕生した息子ミッドナイト君(Midnight、1)と共にベランダでくつろぐ夫のもとへ運ぶと、マーヴェリックさんは「おぉ、これは…ひどいな」と言いつつもうれしそうな表情で、どんどん崩れていくアイスクリームサンデーを受け取った。

「とっても甘くて、あと、ちょっとしたサプライズが中にあるからね!」とジャスミンさんは夫に食べるように促すが、マーヴェリックさんは「そんなことを言われると、逆に食べない方がいい気もするなぁ。一体何があるんだい?」と言い、恐る恐るスプーンを口に運ぶ。一口食べて「ちょっと、何か怖いよ」と怯むが、「どうして? おいしいよ!」と妻に急かされて食べ進め、ついに怪しげなアイスの盛り上がりに目を付けた。

「何これ、何だよコレ!」

「それがサプライズよ」

「ウエハースが?」とアイスクリームに覆われた棒状の物をつまみ上げて、いきなりパクリと口に入れたマーヴェリックさん。「Oh! マーヴェリックったら!」とジャスミンさんが慌てて叫ぶなか、アイスの中から現れた異物が妊娠検査薬だと知って、思わず吐き出した。

これを見た多くのフォロワーが、

「キモっ!」

「なんて汚いの」

「それ、オシッコをかけたやつでしょう?」

「オエッ」

などとコメント欄で露骨に不快を訴えた。

そのうち一部のフォロワーたちが「撮影に用いたのは未使用のものです。線も書きました。夫にそんなことできないもの」と、ジャスミンさんがコメント欄に書き込んでいることに気付いた。とはいえ1万件以上もあるコメントに埋もれてしまっているため、真実を知らない人による辛辣な声は増え続け、一方で「新しいテスターに線を手書きしたって、ジャスミンが下にコメントしているよ、ちゃんと見て」と誤解を解こうと試みるファンも見受けられた。

すると今度は、

「タイトルは、みんなを驚かせるための釣りだったってことね」

「多分、旦那もグルだよ」

などといった声が届き、コメント欄は様々な意見で溢れた。

実は今回の動画の数日前にジャスミンさんは“妊娠検査薬を使う”TikTok動画を投稿しており、マーヴェリックさんがすでに妊娠を知っていた可能性もあるようだ。もう一つ付け加えると、スコットランドからアメリカに渡った後で、彼女は映画学校の名門「ニューヨークフィルムアカデミー」で学び、いくつかのショートムービーの監督や脚本を手掛けていた。映像の作り方を心得ているということを勘案すれば、この騒ぎも演出の一部なのかもしれない。

ちなみに2021年にもアメリカ在住のある夫婦が、マクドナルドのソフトクリームに検査薬を入れて夫にサプライズを仕掛けた動画をSNSに公開し、物議を醸していた。

画像は『Jasmine Chiswell 2023年5月5日付TikTok「The sweetest but maybe the most gross pregnancy surprise…」、2020年3月6日付TikTok「Some more of my favourite vintage dresses!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)