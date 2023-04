スヌーピーにそっくりな犬の写真に、Instagramで160万件以上の「いいね!」が集まり話題となっている。スヌーピーファンからは「ついに実写版スヌーピーの映画ができる」と喜びの声があがっている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

白くてふわふわな毛並みにつぶらな瞳、黒色の耳、そして同じく黒色の大きな鼻が特徴的な“ベイリー(Bayley、1)”は、オールド・イングリッシュ・シープドッグとミニチュア・プードルのミックスであるミニ・シーパドゥードルという犬種だ。

アメリカのある家で飼われているベイリーが一躍有名になったきっかけは、主にプードルとの間にできたミックス犬について投稿しているInstagramアカウント「doodledogsclub」が4月10日、アニメキャラクター「スヌーピー」のイラストとベイリーの写真を並べて公開したことだった。投稿には「ベイリーは、私たちの大好きな犬のキャラクター(スヌーピー)の完璧な現実バージョンです」と言葉が添えられていた。

ベイリーの写真や動画が投稿されている「bayley.sheepadoodle」のInstagramアカウントには、日本時間4月25日の時点で36万人以上のフォロワーがいる。アカウントにあるプロフィールによると、ベイリーは5月4日が誕生日だという。

昨年11月30日の投稿には、ベイリーの両親の写真が公開されており、黒・茶・白色のプードルと、白・グレー色のシープドッグの写真とともにベイリーの姿が写っていた。

犬の里親募集機関「Premier pups」によると、ミニ・シーパドゥードルの平均体高は約50センチで、体重は最大20キロほどに成長するという。同機関はこの犬種について「優しく、陽気で穏やかなミニ・シーパドゥードルの子犬は本当に可愛いです。愛情に溢れ、気配りができ、そして従順で家族を喜ばせることが大好きです」と説明している。

ベイリーの姿をInstagramで見た人々は、ベイリーがスヌーピーとそっくりなことを認めつつも「スヌーピーはビーグル犬だ」「スヌーピーは短毛と思っていた」といった現実的なコメントが寄せられた。一方で、ベイリーは「冬のスヌーピーだ」「ついにスヌーピーの実写映画ができる!」といったコメントもあがっている。

ちなみにスヌーピーは、1950年にコミック『ピーナッツ』でデビューしたビーグル犬のキャラクターであるが、その後はテレビや映画でアニメ化され、ニューヨークのメイシーズ感謝祭パレードでは、主要バルーンとして最も多く登場している国民的な人気者だ。

最近では、アメリカ赤十字社が4月1日から23日の間に献血した人に対し、赤十字・ピーナッツ(スヌーピー)の限定Tシャツをプレゼントするキャンペーンを行ったことで話題となった。

