¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸µÁÄ¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥µ¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¬±ÊÌ²

『チャーリーとチョコレート工場』や『アリス・イン・ワンダーランド』などで知られるティム・バートン監督が手がけたNetflixの『ウェンズデー』。そのオリジナル版『アダムス・ファミリー』(『アダムズのお化け一家』)でウェンズデー・アダムスを演じたリサ・ローリングが、1月28日(土)、脳卒中で亡くなったことが明らかになった。米Varietyが報じている。

「アダムス・ファミリー」は、1930年代にチャールズ・アダムスによってTVシリーズやアニメシリーズなどが生み出され、1991年には長編映画も製作されたホラー・コメディ。1964年から1966年まで放送された『アダムズのお化け一家』と1977年の『アダミス・ファミリー オリジナル版』でウェンズデーを演じたリサは、64歳でその生涯を閉じた。

娘のヴァネッサ・ファウンバーグによると、ヴァネッサともう一人の娘であるマリアンヌの両方の手を繋いだまま、安らかに息を引き取ったという。友人のローリー・ジェイコブソンはFacebookで彼女の死を報告、「ウェンズデー・アダムスとしていつも私たちの心の中にいました」と書き込んだ。また、1964年から1966年に製作された『マンスターズ』でエディ・マンスターを演じたブッチ・パトリックもFacebookで彼女を偲び、「親愛なる友人リサ・ローリングが亡くなったと聞いて、とても悲しいです。私たちはとても仲が良く、よく一緒に仕事をしました。彼女がとても弱っていたことは知っています。つい数週間前まで彼女に会っていました。どうぞ安らかに」と綴った。

ジェナ・オルテガが主演する『ウェンズデー』では、ウェンズデーがダンスパーティーで踊るあの独特のダンスが話題となったが、あの振り付けはリサが演じるウェンズデーが踊ったダンスが元に。リサが演じたウェンズデーは、甘えん坊だが陰気で、ホーマーという名の蜘蛛やルシファーという名のトカゲなど不気味なペットを集めたり、首なし人形で遊んだりするのが好きな女の子だった。

Man, who would’ve imagined in 1964 that John Astin, who’s now almost 93, would be the last surviving cast member of “The Addams Family” sitcom.