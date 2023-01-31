¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸µÁÄ¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥µ¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¬±ÊÌ²

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Man, who would¡Çve imagined in 1964 that John Astin, who¡Çs now almost 93, would be the last surviving cast member of ¡ÈThe Addams Family¡É sitcom.R.I.P. Lisa Loring. pic.twitter.com/ZEong8sQPz- Brad Preston (@bradpreston) January 30, 2023
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