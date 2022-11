モデルのすみれ(32)が21日、母で女優の松原千明さんが亡くなってから、初めてInstagramを更新。自身の思いを綴った。

【映像】東尾理子の誕生日会で笑顔を見せるすみれ

松原さんが10月8日に亡くなったことを、すみれの事務所は11月16日に公式サイトで公表。「すみれも未だ筆舌に尽くしがたい哀しみの中におり、今は母から注がれた特別な愛とあたたかな想い出を胸に、精一杯なんとか顔を上げようと日々を過ごしている状況でございます。」とコメントを掲載していた。

その2日後にはプロゴルファーでタレントの東尾理子(47)が、Instagramで47歳の誕生日を迎えた事を報告しており、そこには笑顔を見せるすみれの姿もあった。

今回、すみれは若き日の松原さんの写真を添え「I will love you forever Rest In Peace Momma(私は永遠にあなたを愛しています。お母さん安らかに眠ってください)」と最愛の母へメッセージを送った。

この投稿に歌手のCrystal Kay(36)は、「My deepest condolences Sumi.(心からお悔やみ申し上げます)」、タレントの早見優(56)は、「 My thoughts and prayers are with you Sumire(あなたとともに祈ります、すみれ)」と言葉を寄せている。(『ABEMA NEWS』より)