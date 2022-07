【今週のおすすめ海外ドラマ】ダニエル・デイ・キム、タロン・エガートン、ジェイミー・ドーナンら主演の注目作が揃った週に！

7月4日(月)から7月10日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマを新作中心にご紹介! 今週は『HAWAII-FIVE-0』のダニエル・デイ・キム、『ロケットマン』のタロン・エガートン、『フィフティ・シェイズ』シリーズのジェイミー・ドーナンら、海外ドラマ好きにも、映画ファンにも人気の俳優たちが主演を務める作品が揃った。お見逃しなく!

7月4日(月)より独占配信開始。

オーストラリア出身の実力派俳優が集結するアンソロジードラマが日本初配信。2019年から2020年にかけてオーストラリアの広範囲に広がった大規模森林火災“Black Summer”(黒い夏)とも呼ばれるこの未曾有の災害を経験した人々の実話にインスパイアされた作品。

『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズや『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』のミランダ・オットー、『FRINGE/フリンジ』や『マインドハンター』のアナ・トーヴらが出演している。

『刑事コロンボ』シリーズを大ヒットさせたリチャード・レビンソンとウィリアム・リンクのコンビが手掛ける名作ミステリーが7月4日(月)よりAXNにて放送開始。

ミステリー作家のジェシカおばさんが、持ち前の好奇心と自慢の推理力で難事件を解決していく! 吹き替えは名女優の森光子。

ドイツ制作のNetflixオリジナルシリーズ。7月6日(水)より独占配信スタート。

ドイツ史上最も成功を収めている金融テクノロジー会社を操る黒幕のフェリックス・アルマント。新規株式公開の際に、マネーローンダリング、投資家に対する詐欺、オンラインポルノなど、すべての悪事が明るみに出てしまい…。

