バンダイナムコエンターテインメントは、同社のECサイト「アソビストアgame」にて、同社の販売するSteamキーが最大85%OFFで購入できるキャンペーン『バンダイナムコエンターテインメント Steamキーセール』を、5月25日まで開催している。

主なセール対象タイトルは、『Tales of Vesperia: Definitive Edition』、『アイドルマスター スターリットシーズン』、『SCARLET NEXUS』、『CODE VEIN』、『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』、『TEKKEN 7』、『SOULCALIBUR VI』、『GOD EATER 3』など。

その他のラインナップや、価格などの詳細は、セール特設ページにて確認されたし。

アソビストアgame|バンダイナムコエンターテイメント公式:

https://gc.asobistore.jp/[リンク]

『SCARLET NEXUS』

SCARLET NEXUS(TM) & (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

『Tales of Vesperia: Definitive Edition』

(c)藤島康介 (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

『アイドルマスター スターリットシーズン』

(c)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

『鉄拳7』

TEKKEN(TM)7 & (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN & (c) Bandai Namco Entertainment Inc.

(c)2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, bran ds and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)