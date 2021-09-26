Ž¢¤³¤ì¤Ïº¾µ½°åÎÅ¤Ç¤¢¤ëŽ£ÅìÂç¤ÎÀìÌç°å¤¬ÀøÆþÄ´ºº¤Ç³Î¤«¤á¤¿"°ÆÁ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯"¤Îµö¤»¤Ê¤¤¼ê¸ý
¢£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò½ä¤ë¾ðÊó¤ÏÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
ÆüËÜ¤Î»à°ø¤ÎÂè°ì°Ì¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¬¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¤ó¤ËØí´µ¤¹¤ë¿Í¤ÏËèÇ¯Ìó100Ëü¿Í¡¢¤¬¤ó¤Ç»àË´¤¹¤ë¿Í¤ÏËèÇ¯40Ëü¿Í¼å¤È¤Ê¤ê¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇºøÁî(¤µ¤¯¤½¤¦)¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤ó¤ÏÀ¸»à¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤«¤ó¤À¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¯Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬º¾µ½°åÎÅ¤À¡£Á´¤¯º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤¬¼£¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¹â³Û¤Î¼£ÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿º¾µ½°åÎÅ¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ÇÃø½ñ¤¬Çä¤ì¹Ô¤¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤¬¤½¤Îº¾µ½°åÎÅ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£
»ä¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å¤È¤¤¤¦¤¬¤ó¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë°å»Õ¤À¡£¸½ºßÅìµþÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Îº¾µ½°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ò¤ß¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ïº¾µ½°åÎÅ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¤«¤é¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¤½¤ÎÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¹âÉ¾²Á¤ÎÃø½ñ¤È¥µ¥×¥ê¹¹ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÂÔ¹ç¼¼
½é¤á¤«¤é°å»Õ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤ÆÌçÁ°Ê§¤¤¤ä¤ªÃã¤òÂù¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤òÁõ¤Ã¤Æ²ÈÂ²ÁêÃÌÎÁ2Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤·²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤¿¡£¤½¤Î°å»Õ¤Î¸«²ò¤ä¼£ÎÅË¡¤ÎÁ´ÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Á¤Ë°å»Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î°å³ØÅªÀâÌÀ¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀßÄê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£µ¶Ì¾¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥«¥¿¤È¤¤¤¦À«¤òÌ¾¾è¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬º¸Æý¤¬¤óT1cN1M0¡Ê2cm°Ê²¼¤ÎÆý¤¬¤ó¤ÇÏÆ¤Î¥ê¥ó¥ÑÀáÅ¾°Ü¤¬1¤Ä¡¢±ó³ÖÅ¾°Ü¤Ê¤·¡Ë¤Ç¼ê½Ñ¤â¹³¤¬¤óºÞ¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ë¤«¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¼ê½Ñ¡ÜÊü¼ÍÀþ¡ÜÌô¤Ç95¡ó¤Ï¼£¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Ó¥ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡¢À¶·é¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤À¡£¼õÉÕ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¯¼õÉÕ1Ì¾¡¢ºî¶È°÷¡Ê´Ç¸î»Õ¡©¡Ë1Ì¾¤¬¤¤¤¿¡£¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤Ë¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤¿Ãø½ñ¤Î¿ô¡¹¤È¡¢±¡Ä¹¤¬´«¤á¤ë¥µ¥×¥ê¤Î¥Ó¥é¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÅÀ¤À¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎÃø½ñ¤ò¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ÏÀ±4¤Ä°Ê¾å¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È°å³ØÅª¤Ë¸í¤ê¤ÎµºÜ¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â°åÎÅ¼Ô¤¬ÆÉ¤á¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Ãø½ñ¤ò¹¹ðÅã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÁáÂ®¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Î¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿
10Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¡¢±¡Ä¹¼¼¤Î¤¢¤ë±ü¤ÎÉô²°¤Ø°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£60¡Á70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÉáÄÌ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À°§»¢¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯Èà¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡×
Èà¤Ï»ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¾²¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ø¤·¡ÖÅÅ¼§ÇÈ¥¼¥í¡×¤À¤è¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬°å³ØÅª¤ËÌµ°ÕÌ£¤ÊÈ¯¸À¤À¡£ÅÅ¼§ÇÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯º¾µ½°åÎÅ¤Ç¤Ï¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÂÎ¤Ë°¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¤¿¤À¤·¤½¤Îº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤¬¡¢ÁáÂ®¤ÎÅ¸³«¤Ë¾¯¡¹ÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë°å»Õ¤Ï¸÷¿¨ÇÞ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤Ï³°¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£²¾¤Ë¸÷¿¨ÇÞ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¼º³è¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÈà¤È»ä¤Î´Ö¤Ë¸÷¿¨ÇÞ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ë´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Áê¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤¬¤ó¸¦µæ²ñÍÌÀÉÂ±¡¤Ï¡Ö¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¤ÎÊ¬±¡¡×
¤½¤Î¸å¤â¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Êì¿Æ¤Î·Ð²á¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤«¤µ¤ºÈà¤Ï¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÃÛÃÏ¤«ÍÌÀ¤«¤ÈÌä¤¦¡£°åÎÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÃÛÃÏ¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¤ò»Ø¤·¡¢¤¬¤ó¸¦¤È¤¤¤¨¤ÐÍÌÀ¤Ë¤¢¤ë¤¬¤ó¸¦µæ²ñÍÌÀÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈó°åÎÅ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È2¤Ä¤Î¶èÊÌ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¡£
»ä¤¬¤È¤Ü¤±¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡ÖÍÌÀ¤â¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤ÈÈà¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÃÛÃÏ¤Î¡ËÊ¬±¡¤Ç¤¹¤è¡×¡£´µ¼Ô¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢°åÎÅ¼Ô¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¤¬¤ó¤ò°·¤¦ÅÔÆâ¤Î°å»Õ¤Ç¤½¤Î2¤Ä¤òº®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¶Ë¤á¤Æ²ø¤·¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â´µ¼Ô¤Ê¤éñÙ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¢£¹³¤¬¤óºÞ¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤¿¥¦¥½¤Ð¤«¤ê¤ÎÀâÌÀ¤¬Â³¤¯
ÏÃ¤Î´Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Î´µ¼ÔÀßÄê¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¡ÜÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡Ü¹³¤¬¤óºÞ¤È¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢º¾µ½¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¹¤ë¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë°ì½Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤Æ¤Ã¤¤êÉ¸½à¼£ÎÅ¤òÁ´¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Èà¤Ï¼ê½Ñ¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¤À¤¬¹³¤¬¤óºÞ¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ï¤¹¤°¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¹¶·â¤¹¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¬¤óºÙË¦¤¬1000ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡¢µÕ¤ËÅ¾°Ü¤¹¤ë¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤é»à¤Ì¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥½¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ê¹³¤¬¤óºÞ»ÈÍÑ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ËÆý¤¬¤ó1´ü¤Î5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï100¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤»à¤Ì¤Î¤«¤È³ÎÎ¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Ï¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤°¤é¤«¤¹¡£¡Ö¥¦¥½¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¸À¼Á¤ò¤È¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¥µ¥×¥ê¤À¤±¤ÇÇ¯100Ëü±ßÄ¶¤¬°å»Õ¤Î²û¤Ë
¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤ÏÃÇ¿©¤È¥µ¥×¥ê¤À¡£ÃÇ¿©¤¹¤ì¤Ð°¤¤¤â¤Î¤¬ÀÐ³¥²½¤·¤ÆÂÎ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð°ß¤¬¤ó¤Ï¸ý¤«¤éÂç¤¤ÊÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¡¢Æý¤¬¤ó¤ÏÈéÉæ¤«¤é½Ð¤ë¤ÈÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥µ¥×¥ê¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÈëÌô¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¥Ó¥é¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£É®¼Ô¤¬¤¢¤È¤«¤éÄ´¤Ù¤¿¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÊª¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬Ä´¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤ª¤ª¤è¤½·î¡¹10Ëü±ßÄøÅÙ¤ò´µ¼Ô¤¬»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡£1¡Á2Ç¯»È¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢°å»Õ¤Ï²¿¤â¤»¤º¤Ë120Ëü¡Á240Ëü±ßÄøÅÙÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç40Ê¬8000±ß¤ä¿åÁÇÎÅË¡¡ÊÅÀÅ©¡Ë1²ó1Ëü±ß¤Ê¤É¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿´µ¼Ô¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Èºñ¤ê¼è¤ë¡¢°å³ØÅª¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬ÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Î´µ¼Ô¤â2Ç¯¤Ç300Ëü±ß¤Û¤É¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î´Ö¤Ë2cm°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¼ðáç¤¬ÆýË¼¤ÎÈéÉæ¤ò¿©¤¤ÇË¤ë¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ï°å»Õ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬Åú¤¨¤Ï¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÃå¿®µñÈÝ¤È¤Ê¤ê´µ¼Ô¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼£¤ë³ÎÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼£¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤ÊºÙË¦¤¬»Ä¤Ã¤Æ¿ôÇ¯¤Ç²ô¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤ä10Ç¯À¸Â¸Î¨¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»È¤¦¡£º£²ó¤Ï´µ¼Ô¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼£¤ë³ÎÎ¨¤ò¤¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£Âç¤â¤¦¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤
ÃúÇ«¤Ë¤³¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ÎÏÃ¤«¤é¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤¢¤ì¤À¤±Æý¤¬¤ó¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¡Ê¼ê½Ñ¡ÜÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡Ü¹³¤¬¤óºÞ¡¢5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï95¡ó¡Ë¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢°å»Õ¿äÁ¦¤ÎÃÇ¿©¤È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¼£¤ë³ÎÎ¨¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¼£¤ë»þ¤Ï¼£¤ë¤·¡¢¤À¤á¤Ê»þ¤Ï¤À¤á¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£Å°Äì¤·¤ÆÀÕÇ¤¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¸ÀÀâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°å»Õ¤ÈÌÀ¤«¤·ÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº¾µ½¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¶Ú¹ç¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¥¦¥½¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¥¦¥½¤â¡Ë¤Ø¤Ã¤¿¤¯¤ì¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È³«¤Ä¾¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«¤é¤Î²á¤Á¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏYouTube¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸ú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤³¤Ë¤âº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤Ï°²½¤¹¤ë°ìÊý¤Î¤Ï¤º¤À¤«¤é¤À¡£¤â¤·°åÎÅ³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬¸ú¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤Ê¤é¤ÐÉ¬¤ºÅý·×¤ò¼è¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°å»Õ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤óÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£³Ú¤Ë¤â¤¦¤±¤é¤ì¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æº¾µ½¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤½¤ÎÂå½þ¤Ï´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¢£º¾µ½¤¬²£¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÏÍ×Ãí°Õ
º¾µ½¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼ê½ç¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¢Íè±¡¤·¤¿´µ¼Ô¤Ë¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤äÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¥¦¥½¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
£¥¦¥½¤ò¿®¤¸¤¿´µ¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¼£¤ë¡×¤È¥µ¥×¥ê¤òÇä¤ë¡£
¤°²½¤·¤¿´µ¼Ô¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ô»ú¤ò¸À¤¨¤ÐÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤â¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ï¡Ö¼£¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃø½ñ¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ë¤³¤Î°å»Õ¤ò¾·¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤Ë¤³¤Îº¾µ½°åÎÅ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¬¤ó°åÎÅ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ï¤±¤Æ3¤Ä¤¢¤ë¡£É¸½à¼£ÎÅ¡¢Àè¿Ê°åÎÅ¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¤¢¤ë¡£É¸½à¼£ÎÅ¤Ï¸½ÃÊ³¬¤ÇºÇ¤â¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¤ÇÄÌ¾ï¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè¿Ê°åÎÅ¤Ï¤³¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¤Þ¤À¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÃßÀÑ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤Ç¡¢º®¹ç¿ÇÎÅ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¡ÊÀè¿Ê°åÎÅ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÂ¾¤ÏÊÝ¸±¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤Ï6¡óÄøÅÙ¤È¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤¿¤á¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤¬¤ª¤ª¤à¤Í¥Ù¥¹¥È¤Î¼£ÎÅ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤è¤ê¤â²¼²ó¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼£ÎÅ¤äÁ´¤¯¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£ºÇ¤â´µ¼Ô¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¤³¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤À¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ï²Á³Ê¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤·¡¢ÊÝ¸±¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Íø±×ÌÜÅª¤Îº¾µ½¤¬²£¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤¬Ë¾¤á¤½¤¦¤Ê¼£ÎÅ¡Ê½ÅÎ³»ÒÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É¡Ë¤¬¤Þ¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Ö¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Îº¾µ½°åÎÅ¤À¡£
¢£¡Ö5Ê¬ÄøÅÙ¤·¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë
¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¤Î¼£ÎÅ¤ÏÉ¸½à¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾õÂÖ¤Î¤¬¤ó¤ò100¡ó¼£¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¼£¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÉÔ°Â¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÉÔ°Â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤ë°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼£ÎÅ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ëº¾µ½°åÎÅ¤¬Æþ¤ê¹þ¤à·ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£º¾µ½°åÎÅ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤âÉûºîÍÑ¤â¸À¤ï¤º¡¢¤¿¤À¡Ö¼£¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿2»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó2»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²û¤Î¤ª¶â¤Ê¤Î¤À¤¬¡£
¤¼¤Ò°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò1¿Í¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°åÎÅÍÑ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤¬¤¦¤Þ¤¯Ê¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¼ÁÌä¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤ÎÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÀìÌç°å¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°å»Õ¤Ë¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤ÇÏÃ¤Î³ÎÇ§¤â²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ì¤ÐÉÔ°Â¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æº¾µ½°åÎÅ¤¬Æþ¤ê¹þ¤à·ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¾å¾¾ ÀµÏÂ¡Ê¤¦¤¨¤Þ¤Ä¡¦¤Þ¤µ¤«¤º¡Ë
Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶å½£Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ±ûÉÂ±¡¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤òÃ´Åö¡£ÌµÎÁÆ°²è¤Ç°åÎÅ¤ò³Ø¤Ö¡ÖYouTube¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡Ö10Ê¬¤ÎÆ°²è¤Ç10Ç¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤ò³Ý¤±À¼¤Ë30¡Á40Âå¤ÎÊý¤ä¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÎ×¤àÊý¤Ø¸þ¤±¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ä¼£ÎÅ¤ÇÌòÎ©¤Ä°åÎÅÏÃ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅÀìÌç°å ¾å¾¾ ÀµÏÂ¡Ë