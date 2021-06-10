£Ê£Ï£Ã·ÐÍýÉôÄ¹¤Î»àµî¡¡»³²¼²ñÄ¹¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Æ¬¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¡Ê¼ÖÎ¾¤Ë¡ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Î»³²¼ÂÙÍµ²ñÄ¹¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤Î¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢£Ê£Ï£Ã·ÐÍýÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿·ï¤Çà¿·»ö¼Âá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£·Æü¸áÁ°£¹»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤ÎÅÔ±ÄÀõÁðÀþÃæ±ä±Ø¤Ç£µ£°ÂåÃËÀ¤¬ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¡£Åö½é¡¢ÃËÀ¤¬¥Û¡¼¥à¤«¤é£±¿Í¤ÇÀþÏ©¤ËÈô¤Ó¹þ¤à»Ñ¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°äÂ²¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³²¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤´°äÂ²¤Ï·Ù»¡¤¬¼«»¦¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö¸Î»à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡ÊÊóÆ»¤Ç¡ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·Ù»¡¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ¬¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤·¤«¡Ê¼ÖÎ¾¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜ·â¼Ô¤Ï°ìÈÖÁ°¤Î±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³²¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÃËÀ¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¸å¤í¤«¤é£²Î¾ÌÜ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖÁ°¤È¤Ï¤¹¤´¤¤µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¼«»¦Àâ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜ»æ¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡ÖÅÅ¼Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤ËÎöæ¡¡Ê¤ì¤Ã¤«¡Ë¤µ¤ì¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÜººÃæ¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ö°ÆÈ¯À¸»þ¤ÎÆ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯