『オリジナルズ』のあの人、『SUPERGIRL』ファイナルシーズンで新レギュラーに

本国アメリカにて放送中のシーズン6をもって幕を下ろす米CWの人気シリーズ『SUPERGIRL/スーパーガール』に、『オリジナルズ』のフランチェスカ役で知られるペータ・サージェントが新レギュラーとして加わることがわかった。米Deadlineが報じた。

ペータが演じるのは、誤ってファントムゾーンに投獄されたという悲劇的な過去を持つ第5次元のインプNyxly。彼女がカーラ(メリッサ・ブノワ)を助けたことをきっかけに二人の間に友情が芽生え、カーラとの関係がNyxlyの心の痛みを癒し、彼女の力を取り戻させるという。

ペータはこれまで、豪のロマンスドラマ『サティスファクション』(ヘザー役)や、ヴァンパイアと人間の禁断の恋を描いた人気ドラマ『ヴァンパイア・ダイアリー ズ』のスピンオフ『オリジナルズ』(フランチェスカ役)、80年代のロサンゼルスを舞台に、麻薬の売買に関わる人々を描く『スノーフォール』(ジュリア役)などで活躍してきた。

『SUPERGIRL』シーズン6にはメリッサをはじめ、カイラー・リー(アレックス・ダンバース役)、デヴィッド・ヘアウッド(ハンク・ヘンショウ/ジョン・ジョーンズ役)、ケイティー・マクグラス(レナ・ルーサー役)、ジェシー・ラス(ブレイニー役)、ニコール・メインズ(ニア・ナル/ドリーマー役)、アジー・テスファイ(ケリー・オルセン役)、アンドレア・ブルックス(イヴ・テシュマッカー)らおなじみの面々が続投している。

『SUPERGIRL』は米CWにてシーズン6が放送中。全20話構成で年内にシリーズファイナルを迎える。(海外ドラマNAVI)



Photo:

:『SUPERGIRL/スーパーガール』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. SUPERGIRL(TM) and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.