ついに完結！『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズンがDVDリリース

常夏の美しいハワイを舞台に、数々の凶悪犯事件を解決してきた大人気常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。ファイナルとなるシーズン10がDVDリリースとなる。

2010年に米CBSで放送開始されて以来、ド派手なアクションとバラエティに富んだエピソードで多くのファンを魅了してきた『HAWAII FIVE-0』がついに完結!



シーズン10では、DCドラマ『ARROW/アロー』のナイッサ役でお馴染みのカトリーナ・ローが演じるアメリカ陸軍犯罪捜査司令部(CID)の女性軍曹クイン・ルーが、同じ人物を追っていた縁からスティーヴたちと出会い、ファイブ・オーへ仲間入り。

また、通算240話目となる最終話では、かつての宿敵ウォー・ファットの妻によりダニーが拉致されてしまう。事件解決に全力をつくすファイブ・オーのメンバーたち。最後の最後までスリリングな展開が繰り広げられる。

さらに、シーズン7で降板していたマシ・オカ演じるマックス・バーグマン博士がカムバックする他、『私立探偵マグナム』で主演を務めるジェイ・ヘルナンデスが扮するトーマス・マグナムがファイブ・オーとともに捜査するクロスオーバーエピソードも登場する。

『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン 商品情報

5月21日(金)

・DVDレンタル VOL.1〜6

・DVD-BOX PART1(9,800円+税)

6月23日(水)

・DVDレンタル VOL.7〜11

・DVD-BOX PART2(9,300円+税)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:http://www.five-0.jp/

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズン TM & (C) 2021 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.