このほどアメリカで、燃えている車の中から母子4人を救った勇敢な少年の話題が届いた。彼は若干18歳にして自分の身の危険も顧みず、車内にいた母子を救ったことで多くの人から「ヒーロー」と称賛されている。『KWWL.com』『CNN』などが伝えた。



米コネチカット州ウォーターベリー警察のFacebookに今月9日、18歳のジャスティン・ギャヴィンさん(Justin Gavin)を称える動画が投稿された。



ジャスティンさんは同日の正午過ぎ、バスを降りてウォーターベリーの街を歩いていたところ、火を吹いた車が追い抜いていった。驚いたジャスティンさんだったが、車を追いかけながら「止めて! あなたの車は燃えてるから!」と叫んだ。



しかし車は止まることができなかったため、周りにいた人達も車に向かって止まるように叫び、他の車もクラクションを鳴らして警告した。車はようやく止まったものの、さらに炎の勢いが増していた。



ジャスティンさんは停車した車に追いつくと、車内にいる母子を救うため迷うことなく運転席のドアを開け、まずは母親を救出した。その直後、車はさらに燃え上がるもジャスティンさんは怯むことなく後部座席にいた1歳、4歳、9歳の3人の子供達を車外へと連れ出したのだ。



全員が救出された後、車はたちまち炎に包まれてしまった。ジャスティンさんはこの時の心境を次のように明かしている。



「実はあの時、全員を救えるかどうか心配で怖かったんです。でも幸運にも彼らを救うことができました。」

「もし自分が同じ目に遭っていたら、やはり誰かの助けを必要としていたことでしょう。今回は自分の本能的なものが行動を起こさせたんだと思います。」



燃え盛る車は通行人らが通報し、救急隊が駆けつけたことで消火され、誰も怪我をすることはなかったようだ。4人の命を救ったジャスティンさんはこの事故の数時間後に表彰を受け、栄誉あるチャレンジ・コインを授与されることとなった。



チャレンジ・コインは卓越した職務を遂行した者に贈られる、欧米では伝統ある表彰アイテムである。ジャスティンさんはチャレンジ・コインを両手でしっかり受けとると、嬉しそうにそれを眺めていた。そんな彼には多くの称賛の声があがった。



「なんていい話なんだ。まだ若いのにプレッシャーの中で冷静に救出するなんて、彼に幸あれ!」

「他人の命を救うために自らの命を危険に晒すなんて、これは間違いなく彼の人生を好転させた瞬間だね。」

「ジャスティン! これだけの称賛のコメントがあるってことを君に見て欲しい!」



ヒーローと称賛されるジャスティンさんを表彰したウォーターベリー警察署のフェルナンド・スパニョロ署長(Fernando Spagnolo)は、彼に次のように告げた。



「この先、あなたがこのチャレンジ・コインを目にした時、この日のことを思い出してください。そしてあなたが行った素晴らしい行動と救った家族のことを思い出してくれることを願っています。」



ジャスティンさんは「自分に勇気が必要な時にはこのチャレンジ・コインを見返すつもりです」と話している。



画像は『Waterbury Police Department 2020年9月9日付Facebook「September 9th 2020 - Chief Fernando Spagnolo thanks Justin Gavin(age 18) for helping to save a mother and her three children from a burning car.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)