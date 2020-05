過去にイギリスで、仲良し父娘が一緒に旅行へ出かけた際に小児性愛者と勘違いされた父親が警察に通報されるといったハプニングが起きていたが、このほどアメリカで22歳の妻が童顔すぎるため、49歳の夫が10代少女を誘拐したとして警察に通報されてしまった。『Metro』などが伝えている。



米メリーランド州ボルチモアに住むエディ・スミスさん(Eddie Smith、49)と妻のトリーさん(Tory、22)は昨年11月24日にめでたく結婚し、仲睦まじく新婚生活を送っている。



トリーさんは普段、運転手をしているエディさんのトラックに同乗し、少しでも多く一緒の時間を過ごすのだという。トリーさんは「家の中にずっといたら滅入っちゃうので、私はエディの仕事についていくんです。それがたとえ一日中かかる仕事だとしても私達は一緒に家の外で過ごせることが好きなんです」と明かしている。



ところがある日のこと、いつものように夫婦でトラックに乗ってある施設で荷台に荷物を積み込んでいた。そして荷物を積み終わって出発しようとした矢先、突然警察車両が2台やって来て、エディさん達の行く手を阻んだ。



警察官からトラックから降りるよう指示されたエディさんとトリーさんは、困惑しながらも指示通りトラックを降りた。するとトリーさんは警察官から「その男性とはどのような関係ですか?」と問われたという。エディさんが自分の夫であることを告げたトリーさんは、いったい何が起きているのかと警察官に尋ねた。



実は荷物を積んでいる間にトリーさんは施設内でトイレを借りたが、そんなトリーさんを見かけた何者かが10代の少女と勘違いし、しかも「誘拐されたのでは」と思い込んで警察に通報したようだ。トリーさんはすぐに身分証明書を出して、見た目より幼く見えることなどを警察官に説明し誤解を解いた。



当時のことをトリーさんは「夫が10代少女を誘拐したと思っている人がいたことに対して、本当に信じられませんでした。身分証明書を見せて自分の年齢を証明したのですが、警察官も笑っていましたよ」と話している。



夫婦は年齢差が27歳とあって、時々周りから好奇の目で見られることもあり、時には「お金持ちの中年男性を利用している」とトリーさんのことを揶揄する人もいたそうだ。しかし今となっては2人ともそんな状況に慣れてしまい、あまり気にならなくなったという。



ちなみにエディさんとトリーさんは2017年11月にカラオケバーで初めて会い、歌うことと旅行をすることが好きな2人は意気投合し、愛を育んで結婚に至った。エディさんをソウルメイトと思っているトリーさんは、次のように語っている。



「若い女性が年の離れた男性と恋するなんてことは、周りからは理解し難いことだと思います。しかし私はこれまでの人生でここまでウマが合う人とお付き合いしたことはありませんでした。私達はお互いをソウルメイトだと感じています。」



「それに周りからどう見られているかなんて、私達は気にしていません。私は彼との関係についてあまり良く思わない人とは関係を切って来ました。ほとんどの人がエディのことを私のパトロンだと思っていたようです。これは絶対に間違った考えだし、侮辱的だとも言えます。」



なお現在、夫婦は子供を持つ計画について話し合っているという。



