映画『名探偵ピカチュウ』のBlu-ray&DVDが10月30日(水)にリリースされる。

『名探偵ピカチュウ』豪華版

世界中で人気を誇る「ポケモン」初の実写映画。見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、大ヒットシリーズ『デッドプール』で主演を務めるライアン・レイノルズ。日本語吹替えキャストには、主人公・ティム役に竹内涼真、名探偵ピカチュウ役に西島秀俊、ヒロイン・ルーシー役に飯豊まりえ、渡辺謙演じるヨシダ警部補の声は渡辺謙本人が担当する。

『名探偵ピカチュウ』通常版

通常版には、映画の舞台裏に迫るメイキング映像をはじめ、バリヤードが自身の出演シーンをコメンタリーするお楽しみ映像、キャストのインタビュー映像、ミュージッククリップ など、映画の舞台裏が分かる映像特典を収録。

豪華版には、通常版の映像特典にプラスして、名探偵モード(本編再生中に、キャストや制作スタッフによるコメンタリーや、舞台裏映像、登場ポケモンの情報などがポップアップで出現)と、公開記念特番『竹内涼真 in ハリウッド』、初日舞台挨拶など貴重なイベント映像集といった、もっと『名探偵ピカチュウ』が楽しめる特典映像が収録される。

「しわしわ顔ピカチュウ」生写真4枚セット

さらに、封入特典として、ライムシティに登場するポケモンたちを紹介するブックレット、オリジナルポストカード(5種セット)、ライムシティ行きチケットが封入されるほか、先着で対象商品を予約・購入すると、「しわしわ顔ピカチュウ」生写真4枚セットがついてくる。(※数量に限りがございます。一部取扱いのない店舗もございます。※デザインは変更になる場合がございます。)

映画『名探偵ピカチュウ』Blu-ray&DVDは10月30日(水)リリース

(C)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)2019 Pokémon.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド