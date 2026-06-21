◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）現地時間午後１０時から始まった日本ーチュニジアによるＷ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチ。試合会場のモンテレイ競技場は、満員の観客５万１２４３人の熱狂に包まれた。前半４分にＭＦ鎌田大地の華麗なヒールシュートで日本が先制。その後もＦＷ上田綺世が２発、ＭＦ伊東純也もゴールを決め、４―０とリードを大きく広げてい