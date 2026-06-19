【写真＆動画】ジェシー＆田中樹＆松村北斗の誕生日サプライズ／番組で様々な衣装を着こなすSixTONES 『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の公式Xが更新。SixTONESのジェシー、田中樹、松村北斗を収録後に祝福する様子が公開され、反響を呼んでいる。 ■6月生まれの3人へ収録後サプライズ 投稿では「実は…先日の収録後に3人の誕生日をお祝いしました」とつづり、動画を公開。6月に誕生日を迎えるジェシー