ジェシー＆田中樹＆松村北斗が誕生日サプライズで笑顔を見せるも「衣装が気になりすぎる」「衣装にしか目がいかないw」「足首のヒラヒラ面白い」「ツッコミどころ満載」と反響

【写真＆動画】ジェシー＆田中樹＆松村北斗の誕生日サプライズ／番組で様々な衣装を着こなすSixTONES

『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の公式Xが更新。SixTONESのジェシー、田中樹、松村北斗を収録後に祝福する様子が公開され、反響を呼んでいる。

■6月生まれの3人へ収録後サプライズ

投稿では「実は…先日の収録後に3人の誕生日をお祝いしました」とつづり、動画を公開。6月に誕生日を迎えるジェシー、田中、松村の3人を、メンバーやスタッフが祝福する様子が収められている。

この日のSixTONESは、赤や青、ピンク、ゴールドなどメンバーカラーのスパンコールが輝く華やかな衣装姿で登場。足元にはカラフルなフリルをあしらった個性的な装飾を合わせ、バラエティー番組らしい賑やかな装いを披露している。

動画では、3人が花束やプレゼントを受け取り、笑顔を見せる場面も。メンバーから祝福を受けながら嬉しそうな表情を浮かべる姿からは、グループの仲の良さが伝わってくる。

ファンからは「愛が詰まってる」「多幸感がすごい」「3人ともおめでとう」と祝福の声が上がる一方、「衣装が気になりすぎる」「足首のヒラヒラ面白い」「ツッコミどころ満載」「衣装にしか目がいかないw」と個性的な衣装にも注目が集まっている。