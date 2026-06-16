俳優の伊藤英明が１６日、都内で米ファッションブランド「トミーヒルフィガー」のサマーイベントに出席し、こよなく愛するカブトムシについて語った。伊藤は、同ブランドの最新サマーコレクションをクールに着こなして登壇。今夏に新たに挑戦したいことを聞かれると、「去年、ヘラクレスオオカブトという大きなカブトムシをもらったんです。それを交配して３０個くらい、卵を産んだんです。で、すごいデカさになった」とカブ