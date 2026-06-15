ヤクルト、ソフトバンクでプレーしたウラディミール・バレンティン氏（４１）が日本時間１５日までに自身のインスタグラムを更新。同日行われた北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス）のオランダ戦を迎えたサッカー日本代表を応援する写真を投稿し、ファンの間で話題を呼んだ。ＮＰＢシーズン最多本塁打の記録を持つレジェンド助っ人のバレンティン氏はインスタグラムのストーリー機能を使用し、サムライブルーのユニフォー