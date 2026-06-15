ヤクルト、ソフトバンクでプレーしたウラディミール・バレンティン氏（４１）が日本時間１５日までに自身のインスタグラムを更新。同日行われた北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス）のオランダ戦を迎えたサッカー日本代表を応援する写真を投稿し、ファンの間で話題を呼んだ。

ＮＰＢシーズン最多本塁打の記録を持つレジェンド助っ人のバレンティン氏はインスタグラムのストーリー機能を使用し、サムライブルーのユニフォームにそでを通した自撮り写真を投稿。自身がＷＢＣの代表としてもプレーしたオランダとの一戦だったこともあり、ＳＮＳ上のファンからは「バレンティン オランダ裏切ってて草」「バレンティンさんが元気そうで何より」「バレンティン面白い」などのコメントが数多く出たが、同士の出身地・オランダ領キュラソーは北中米カリブ海予選を勝ち抜き、オランダとは別枠で今大会に初出場を果たしている。

そのため、同氏は日本―オランダ戦を前に行われたドイツ戦で歴史的初ゴールを決めたキュラソー代表に興奮する様子もインスタグラムに投稿しており、ファンからも「バレンティンはキュラソーだからセーフ」「今大会はバレンティンの地元キュラソーがオランダ本国とは別チームで出場してるから応援戦でもいいわけか バレンティンありがとう」などの声が出ていた。